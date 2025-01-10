Киевское «Динамо» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Магдебург» из Германии.

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После завершения первого тайма команда из Второй Бундеслиги ведет со счетом 2:0. Интересно, что на 28-й минуте полузащитник киевлян Николай Шапаренко имел шанс отыграть 1 мяч благодаря пенальти, но его удар с легкостью парировал голкипер соперника.

ВИДЕО Как Шапаренко пенальти команде из Второй Бундеслиги не забил