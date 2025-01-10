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  4. ВИДЕО. Как Шапаренко пенальти команде из Второй Бундеслиги не забил
Украина. Премьер лига
10 января 2025, 16:07 |
1187
2

ВИДЕО. Как Шапаренко пенальти команде из Второй Бундеслиги не забил

Николай упустил шанс уменьшить отставание

10 января 2025, 16:07 |
1187
2
ВИДЕО. Как Шапаренко пенальти команде из Второй Бундеслиги не забил
ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

Киевское «Динамо» проводит первый контрольный матч на зимних сборах в Турции.

Соперником киевской команды является клуб «Магдебург» из Германии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

После завершения первого тайма команда из Второй Бундеслиги ведет со счетом 2:0. Интересно, что на 28-й минуте полузащитник киевлян Николай Шапаренко имел шанс отыграть 1 мяч благодаря пенальти, но его удар с легкостью парировал голкипер соперника.

ВИДЕО Как Шапаренко пенальти команде из Второй Бундеслиги не забил

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Дмитро Вус
Дмитро Вус Sport.ua
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Комментарии 2
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vbrjkf
Та коли вже ж заборонять цей грьобаний кацапський телеграм !? 
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0
Khafre
як казав наш бог, якому молиться велика армія вболювальників самого позорного клубу Динамо Київ - Ігор Рахіміліч
300 млн і не менше
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-4
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