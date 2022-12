Товарищеские матчи. Арсенал без Зинченко разгромил Лион в Dubai Super Cup

8 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Из интересных результатов: английский гранд «Арсенал» разгромил французский «Лион (3:0) в матче за Dubai Super Cup.

Украинский защитник канониров Александр Зинченко участия в матче не принимал.

Ниже приведены результаты спаррингов дня в Европе.

Товарищеские матчи, 8 декабря

Арсенал (Англия) – Лион (Франция) – 3:0

Голы: Габриэл, 19, Нкетиа, 33, Виейра, 29.

Другие результаты дня

