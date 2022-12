Товарищеские матчи. Ман Юнайтед проиграл Кадису, ничья Севильи с Монако

7 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Из интересных результатов: английский гранд «Манчестер Юнайтед» проиграл испанскому «Кадису» (2:4), ничья зафиксирована в матче испанской «Севильи» против «Монако» (1:1).

Ниже приведены результаты спаррингов игрового дня в Европе.

Товарищеские матчи, 7 декабря

Кадіс (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:2

Голы: Гарсия, 8, Лосано, 14, Собрино, 57, Аларкон, 77 – Марсиаль, 21, Мейну, 48.

Севилья (Испания) – Монако (Франция) – 1:1

Голы: Педро Ортис, 73 – Желсон Мартинш, 59.

