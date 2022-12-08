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Англия
08 декабря 2022, 01:59 | Обновлено 08 декабря 2022, 02:28
18
0

Товарищеские матчи. Ман Юнайтед проиграл Кадису, ничья Севильи с Монако

7 декабря команды провели спарринги накануне возобновления нац. чемпионатов

08 декабря 2022, 01:59 | Обновлено 08 декабря 2022, 02:28
18
0
Товарищеские матчи. Ман Юнайтед проиграл Кадису, ничья Севильи с Монако
Ман Юнайтед

7 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.

Из интересных результатов: английский гранд «Манчестер Юнайтед» проиграл испанскому «Кадису» (2:4), ничья зафиксирована в матче испанской «Севильи» против «Монако» (1:1).

Ниже приведены результаты спаррингов игрового дня в Европе.

Товарищеские матчи, 7 декабря

Кадіс (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:2

Голы: Гарсия, 8, Лосано, 14, Собрино, 57, Аларкон, 77 – Марсиаль, 21, Мейну, 48.

Севилья (Испания) – Монако (Франция) – 1:1

Голы: Педро Ортис, 73 – Желсон Мартинш, 59.

Другие результаты дня

  • Аякс (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 5:4
  • Герта (Германия) – Айнтрахт Брауншвейг (Германия) – 1:0
  • Бохум (Германия) – Зволле (Нидерланды) – 1:3
  • Аланьяспор (Турция) – Фенербахче (Турция) – 2:4
  • Кристал Пэлас (Англия) – Трабзонспор (Турция) – 2:2
  • Остенде (Бельгия) – Лилль (Франция) – 2:2
  • Неа Саламина (Кипр) – Панатинаикос (Греция) – 0:1
  • Арденнен (Бельгия) – Зюлте-Варегем (Бельгия) – 0:3
  • Интер (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 4:0
  • Сельта (Испания) – Боавишта (Португалия) – 1:1
  • Фиорентина (Италия) – Олвейс Реди (Боливия) – 9:0
  • Антальяспор (Турция) – Наполи (Италия) – 2:3
  • KRC Гент (Бельгия) – Гент (Бельгия) – 0:5
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товарищеские матчи Манчестер Юнайтед Кадис Севилья Монако Аякс Волендам Герта Айнтрахт Брауншвейг Бохум Зволле Аланьяспор Фенербахче Кристал Пэлас Трабзонспор Остенде Лилль Неа Саламина Панатинаикос Зюлте-Варегем Интер Милан Ред Булл Зальцбург Сельта Боавишта Фиорентина Антальяспор Наполи Гент
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Источник Sport.ua
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