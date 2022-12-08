Товарищеские матчи. Ман Юнайтед проиграл Кадису, ничья Севильи с Монако
7 декабря команды провели спарринги накануне возобновления нац. чемпионатов
7 декабря европейские команды провели спарринги, готовясь к возобновлению национальных чемпионатов.
Из интересных результатов: английский гранд «Манчестер Юнайтед» проиграл испанскому «Кадису» (2:4), ничья зафиксирована в матче испанской «Севильи» против «Монако» (1:1).
Ниже приведены результаты спаррингов игрового дня в Европе.
Товарищеские матчи, 7 декабря
Кадіс (Испания) – Манчестер Юнайтед (Англия) – 4:2
Голы: Гарсия, 8, Лосано, 14, Собрино, 57, Аларкон, 77 – Марсиаль, 21, Мейну, 48.
Севилья (Испания) – Монако (Франция) – 1:1
Голы: Педро Ортис, 73 – Желсон Мартинш, 59.
Другие результаты дня
- Аякс (Нидерланды) – Волендам (Нидерланды) – 5:4
- Герта (Германия) – Айнтрахт Брауншвейг (Германия) – 1:0
- Бохум (Германия) – Зволле (Нидерланды) – 1:3
- Аланьяспор (Турция) – Фенербахче (Турция) – 2:4
- Кристал Пэлас (Англия) – Трабзонспор (Турция) – 2:2
- Остенде (Бельгия) – Лилль (Франция) – 2:2
- Неа Саламина (Кипр) – Панатинаикос (Греция) – 0:1
- Арденнен (Бельгия) – Зюлте-Варегем (Бельгия) – 0:3
- Интер (Италия) – РБ Зальцбург (Австрия) – 4:0
- Сельта (Испания) – Боавишта (Португалия) – 1:1
- Фиорентина (Италия) – Олвейс Реди (Боливия) – 9:0
- Антальяспор (Турция) – Наполи (Италия) – 2:3
- KRC Гент (Бельгия) – Гент (Бельгия) – 0:5
A valuable game ends in a hard-fought defeat.#MUFC— Manchester United (@ManUtd) December 7, 2022
💛🔴 #CádizManchesterUnited— Cádiz CF 🇬🇧🇺🇸 (@Cadiz_CFEN) December 7, 2022
4-2 | Full - time
👏 Great win, Yellows pic.twitter.com/B7MRoKWBn9
We finish level after a livelier second half.— Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) December 7, 2022
🖤 1⃣-1⃣ 🟣 (90’) #SevillaFCASMonaco pic.twitter.com/YO48RNx7k2
FULL-TIME 🤝🔚— AS Monaco EN (@AS_Monaco_EN) December 7, 2022
We take a draw away in Sevilla in our first mid-season friendly match.
Next: @EmpoliFC on 16 December 🔜
1⃣-1⃣ #SEVASM pic.twitter.com/y1wJaGO8ba
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