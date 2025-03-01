Мичел оценил матч Жироны, в котором Цыганков забил и отдал ассист

В понедельник, 1 марта, состоялся матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встречались «Жирона» и «Сельта».

Игра прошла в Жироне на местном стадионе «Монтильиви». Поединок завершился вничью 2:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе хозяев вышел вингер Виктор Цыганков, который на 21-й минуте забил первый гол в 2025 году, на 68-й украинец оформил ассист.

Наставник каталонцев Мичел прокомментировал этот поединок.

«Я считаю, что в этом матче команда была агрессивной и напряженной. Однако у «Сельты» было много возможностей. После трех поражений наша команда сделала шаг вперед. Нам было тяжело в этом матче, но мы сумели избежать поражения и прервать серию неудач. Я настроен бороться с «Жироной» за еврокубки.

Мы долго готовились к матчу, говорили об этом, наш соперник вышел биться. Это была игра для Миовски и Цыганкова», – сказал Мичел.

После этого матча «Жирона» занимает 12 строчку и имеет 32 очка, отставая от еврокубковой зоны на четыре пункта.