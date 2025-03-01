Украинский хавбек Виктор Цыганков в матче чемпионата Испании против Сельты забил гол и сделал результативную передачу, однако это не помогло команде победить – 2:2.

Цыганков оформил второй гол в сезоне и первый с августа, а также сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Жирона – Сельта 2:2

Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)

Гол Цыганкова

Результативная передача Цыганкова