Испания01 марта 2025, 17:45 | Обновлено 01 марта 2025, 18:12
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Жирона – Сельта – 2:2. У Цыганкова гол и ассист. Видео и обзор матча
Классный матч от украинского хавбека
01 марта 2025, 17:45 | Обновлено 01 марта 2025, 18:12
894
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Украинский хавбек Виктор Цыганков в матче чемпионата Испании против Сельты забил гол и сделал результативную передачу, однако это не помогло команде победить – 2:2.
Цыганков оформил второй гол в сезоне и первый с августа, а также сделал четыре результативные передачи.
Чемпионат Испании. 26-й тур
Жирона – Сельта 2:2
Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)
Гол Цыганкова
Результативная передача Цыганкова
События матча
68’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Сельта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Лосада (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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