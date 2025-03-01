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  4. Жирона – Сельта – 2:2. У Цыганкова гол и ассист. Видео и обзор матча
Чемпионат Испании
Жирона
01.03.2025 15:00 – FT 2 : 2
Сельта
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
01 марта 2025, 17:45 | Обновлено 01 марта 2025, 18:12
894
0

Жирона – Сельта – 2:2. У Цыганкова гол и ассист. Видео и обзор матча

Классный матч от украинского хавбека

01 марта 2025, 17:45 | Обновлено 01 марта 2025, 18:12
894
0
Жирона – Сельта – 2:2. У Цыганкова гол и ассист. Видео и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинский хавбек Виктор Цыганков в матче чемпионата Испании против Сельты забил гол и сделал результативную передачу, однако это не помогло команде победить – 2:2.

Цыганков оформил второй гол в сезоне и первый с августа, а также сделал четыре результативные передачи.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Жирона – Сельта 2:2
Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)

Гол Цыганкова

Результативная передача Цыганкова

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Сельта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Лосада (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Сельта Жирона чемпионат Испании по футболу Ла Лига Виктор Цыганков видео голов и обзор
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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