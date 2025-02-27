В понедельник, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Сельта».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция