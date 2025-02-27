Испания27 февраля 2025, 17:38 |
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Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 марта матч 26-го тура Ла Лиги
27 февраля 2025, 17:38 |
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В понедельник, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Сельта».
Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – СельтаСмотреть трансляцию
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