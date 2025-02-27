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Жирона
01.03.2025 15:00 - : -
Сельта
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Испания
27 февраля 2025, 17:38 |
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Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 1 марта матч 26-го тура Ла Лиги 

27 февраля 2025, 17:38 |
31
0
Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В понедельник, 1 марта, состоится матч 26-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором встретятся «Жирона» и «Сельта».

Игра пройдет в Жироне на местном стадионе «Монтильиви».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 15:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Жирона – Сельта. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Жирона – Сельта
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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