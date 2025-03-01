Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге

Состоялся матч чемпионата Испании между Жироной и Сельтой. Встреча завершилась со счетом 2:2, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков оформил гол и сделал результативную передачу.

Украинец забил второй гол в нынешнем сезоне и первый с августа. Кроме того, у Цыганкова четыре ассиста. Цыганков провел на поле 84 минуты.

Жирона набрала один пункт и прервала серию из трех кряду поражений. В Ла Лиге команда набрала 32 очка и находится на 11-й позиции.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Жирона – Сельта 2:2

Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)

Турнирная таблица

Гол Цыганкова

Результативная передача Цыганкова