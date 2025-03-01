Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Команда Мичела находится в кризисе
Состоялся матч чемпионата Испании между Жироной и Сельтой. Встреча завершилась со счетом 2:2, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков оформил гол и сделал результативную передачу.
Украинец забил второй гол в нынешнем сезоне и первый с августа. Кроме того, у Цыганкова четыре ассиста. Цыганков провел на поле 84 минуты.
Жирона набрала один пункт и прервала серию из трех кряду поражений. В Ла Лиге команда набрала 32 очка и находится на 11-й позиции.
Чемпионат Испании. 26-й тур
Жирона – Сельта 2:2
Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)
Гол Цыганкова
Результативная передача Цыганкова
События матча
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