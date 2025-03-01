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Чемпионат Испании
Жирона
01.03.2025 15:00 – FT 2 : 2
Сельта
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Украина. Премьер лига
01 марта 2025, 17:00 | Обновлено 01 марта 2025, 17:05
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Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге

Команда Мичела находится в кризисе

01 марта 2025, 17:00 | Обновлено 01 марта 2025, 17:05
1013
0
Суперматч Цыганкова не помог. Жирона снова не выиграла в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялся матч чемпионата Испании между Жироной и Сельтой. Встреча завершилась со счетом 2:2, а украинский хавбек хозяев Виктор Цыганков оформил гол и сделал результативную передачу.

Украинец забил второй гол в нынешнем сезоне и первый с августа. Кроме того, у Цыганкова четыре ассиста. Цыганков провел на поле 84 минуты.

Жирона набрала один пункт и прервала серию из трех кряду поражений. В Ла Лиге команда набрала 32 очка и находится на 11-й позиции.

Чемпионат Испании. 26-й тур

Жирона – Сельта 2:2
Голы: Цыганков, 21, Эррера, 68 – Лосада, 37, Алонсо, 51 (с пен)

Турнирная таблица

Гол Цыганкова

Результативная передача Цыганкова

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Янгель Эррера (Жирона).
51’
ГОЛ ! С пенальти забил Маркос Алонсо (Сельта).
37’
ГОЛ ! Мяч забил Икер Лосада (Сельта).
21’
ГОЛ ! Мяч забил Виктор Цыганков (Жирона).
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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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