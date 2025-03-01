1 марта на «Монтиливи» пройдет матч 26-го тура Примеры, в котором «Жирона» встретится с «Сельтой». Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Жирона

Команда проводит сейчас только пятый сезон в Ла Лиге за всю историю. Но успела в предыдущем поднять себе планку неожиданно высоко: большее нее тогда набрали очков только Реал с Барселоной. Впрочем, сразу было очевидно, что, при всем прогрессе последних лет, третье место было прыжком выше головы. И его крайне маловероятно было повторить, особенно с учетом ухода лидеров, в том числе продажи лучшего бомбардира всего розыгрыша - Довбика.

Нынешняя темпорада принесла немало разочарований. Цыганков (что больше лечится, чем играет) и компания провалили дебют в Лиге чемпионов, проиграв там 7 матчей из 8. В кубке феерически уступили УД Логроньес, не выиграв в основное время и проиграв серию пенальти полевому футболисту, вынужденно ставшему в ворота. Да и в Примере все меньше шансов остаться хотя бы в топ-7. Стуани и компания в последнее время в основном проигрывает матчи там. Не удивительно, что Реал Мадрид в прошлом туре оформил уверенные 2:0.

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Сельта

Клуб в прошлом сезоне не мог найти игру, пока им руководил Бенитес. Разочаровавшись окончательно в Рафе и указав тому на дверь, в Виго сделали ставку на гораздо менее известного специалиста, Клаудио Хиральдеса. И тот успел со своими новыми подопечными набрать 41 очко - этого хватило для комфортного финиша на 13-й позиции.

В новом розыгрыше команда обходилась без подобной нервотрепки. Наоборот, стартовала с пары побед, да и потом достаточно активно набирала очки. Но, кажется, чрезмерно стараться тут не намерены, и с 2025-м Яго Аспас и компания сбавили обороты, вылетев из кубка после 2:5 от Реала и проиграв в Примере трижды при ничьей. Впрочем, в феврале победили Бетис и разделили очки с Атлетико, показав, что все еще остаются опасным соперником. Да и в прошлом туре получилось обыграть Осасуну.

Статистика личных встреч

Цыганков и компания не проигрывают этому сопернику 4 матча кряду. Но после пары побед прошлого сезона в нынешнем была только ничья в Виго.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в успех хозяев, пусть и не безоговорочно. Но, кажется, гости набрали достаточную форму, чтобы такому противнику не проиграть даже на выезде (коэффициент - 1,72).