ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии

Неприятный инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

В пресс-центр, где футболист общался с представителями СМИ, непонятным образом попал кот, который вылез на стол. Пресс-атташе сборной Бразилии убрал его оттуда не самым гуманным способом:

A cat joined Vinicius' Brazil press conference today! 😂🐈pic.twitter.com/K3C8tTEvUi — EuroFoot (@eurofootcom) December 7, 2022