ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Поступок пресс-атташе сборной Бразилии многим не понравилось
Неприятный инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.
В пресс-центр, где футболист общался с представителями СМИ, непонятным образом попал кот, который вылез на стол. Пресс-атташе сборной Бразилии убрал его оттуда не самым гуманным способом:
A cat joined Vinicius' Brazil press conference today! 😂🐈pic.twitter.com/K3C8tTEvUi— EuroFoot (@eurofootcom) December 7, 2022
How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?— Andrew Gourdie (@AndrewGourdie) December 7, 2022
And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs
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