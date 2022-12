ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии

Неприятный инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

В пресс-центр, где футболист общался с представителями СМИ, непонятным образом попал кот, который вылез на стол. Пресс-атташе сборной Бразилии убрал его оттуда не самым гуманным способом:

How on earth did a cat make its way into a Brazil press conference?



And did he really need to throw it like that?!#FIFAWorldCup pic.twitter.com/LIDM3JEBjs