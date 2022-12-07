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  4. ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Чемпионат мира
07 декабря 2022, 20:14 |
3670
5

ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии

Поступок пресс-атташе сборной Бразилии многим не понравилось

07 декабря 2022, 20:14 |
3670
5
ВИДЕО. Кота жестко выкинули с пресс-конференции сборной Бразилии
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Неприятный инцидент произошел сегодня во время пресс-конференции вингера сборной Бразилии Винисиуса Жуниора.

В пресс-центр, где футболист общался с представителями СМИ, непонятным образом попал кот, который вылез на стол. Пресс-атташе сборной Бразилии убрал его оттуда не самым гуманным способом:

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Источник Sport.ua
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Kapitan Vrungel
Тепер Бразилію дискваліфікують - Хорватія вже у півфіналі 
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+5
Trollface
На кота я бы посмотрел, но на синего бородача точно нет. 
Ответить
+4
Фанькин кот
Фсё, больше не болею за бразил!
Ответить
+1
Crimea
Жорстко?) Коте навіть не злякався
Ответить
0
Mac_Gyver
Той день коли немає футбольних новин.
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-4
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