Неймар – лучший игрок матча Бразилия – Южная Корея

Звездный форвард сборной Бразилии Неймар был признан лучшим игроком матча 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи по версии ФИФА. Бразильцы одержали разгромную победу – 4:1.

Неймар в этом матче отличился голевой передачей на Винисиуса Жуниора на 6-й минуте и голом с пенальти на 13-й минуте матча. Для Неймара этот матч был первым после травмы.

Гол в ворота Южной Кореи стал для Неймара 76-м в карьере за сборную Бразилии. До рекордсмена по этому показателю, Пеле, остался всего один гол.

