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Чемпионат мира
05 декабря 2022, 22:04 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:47
2656
2

Неймару остался гол до Пеле

Об этом мечтает каждый бразилец

05 декабря 2022, 22:04 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:47
2656
2
Неймару остался гол до Пеле

Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).

В общей сложности на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии только Пеле больше – 77.

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Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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SportsMan
Только есть одна загвоздка: Пеле свои 77 забил за 92 матча. Неймар сыграл уже 123.
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GloryUkraine
"Неймару остался гол в Пеле"А на якій мові цей заголовок?
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