Чемпионат мира05 декабря 2022, 22:04 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:47
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Неймару остался гол до Пеле
Об этом мечтает каждый бразилец
05 декабря 2022, 22:04 | Обновлено 05 декабря 2022, 23:47
2656
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Неймару остался один гол до повторения рекорда Пеле. Форвард сборной Бразилии реализовал пенальти на 13-й минуте матча 1/8 финала ЧМ-2022 с Южной Кореей (4:0, второй тайм).
В общей сложности на счету Неймара теперь 76 голов за национальную команду. В истории Бразилии только Пеле больше – 77.
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Только есть одна загвоздка: Пеле свои 77 забил за 92 матча. Неймар сыграл уже 123.
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