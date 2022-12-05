ВИДЕО. Неймар вернулся и забил второй гол в ворота корейцев

На 12-й минуте сборная Бразилии забило второй гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.

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Ришарлисон заработал пенальти, а Неймар, который только вернулся после травмы, четко его реализовал – 2:0: