Чемпионат мира05 декабря 2022, 21:39 |
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ВИДЕО. Неймар вернулся и забил второй гол в ворота корейцев
Лидер сборной Бразилии реализовал пенальти
05 декабря 2022, 21:39 |
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На 12-й минуте сборная Бразилии забило второй гол в матче 1/8 финала ЧМ-2022 против Южной Кореи.
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Ришарлисон заработал пенальти, а Неймар, который только вернулся после травмы, четко его реализовал – 2:0:
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