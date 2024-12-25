Сразу 4 женских украинских клуба вошли в топ-100 рейтинга УЕФА

УЕФА опубликовал обновленный рейтинг женских команд.

В топ-100 лучших вошли сразу 4 украинских клуба. Полтавская «Ворскла» стала лучшей среди них. После выступлений в еврокубках команда поднялась на 13 позиций и теперь занимает 26-е место. «Ворскла» участвовала в женской Лиге чемпионов, но выбыла на стадии второго раунда, уступив шотландскому «Селтику».

«Металлист 1925» занимает 53-е место. На 87-й позиции расположились девушки из ковалевского «Колоса». Команда также выступала в Лиге чемпионов, но уступила «Аяксу» и «Брондбю» в первом раунде.

«Кривбасс» находится на 88-м месте. Клуб из Кривого Рога потерял одну позицию в рейтинге.

Возглавляет рейтинг «Барселона».