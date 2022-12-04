Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. «Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы
Другие новости
04 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:21
2377
3

«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы

Мирослава Скшипчиньского обвинили в домогательстве, и ему пришлось уйти в отставку

04 декабря 2022, 20:01 | Обновлено 04 декабря 2022, 20:21
2377
3
«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы
Twitter. Мирослав Скшипчиньски

Президент Ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньски принял решение уйти в отставку после многочисленных обвинений в его адрес в изнаиловании и растлении малолетних.

Изначально в СМИ стали появляться анонимные сообщении в адрес главы польской федерации, однако тот их отрицал. Но позже публично выступила депутат из Польши Катаржина Котула. Она заявила, что Скшипчиньски растлил ее, когда ей было 13 лет:

«Он трогал мои гениталии, грудь, ягодицы», – цитирует ее портал Notes from Poland.

Против президента польской федерации выступила еще одна девушка. После этих заявлений первые ракетки Польши Ига Cвентек и Хуберт Хуркач призвали провести расследование в отношении Скшипчиньского.

Спустя сутки правление Ассоциации тенниса Польши провело заседание, по итогам которого удовлетворило заявление Скшипчиньского о немедленной отставке. Отставка была принято единогласно, сообщило правление ассоциации.

Отмеnbv, что новой главой Ассоциации тенниса Польши стал Дариуш Лукашевский, который ранее работал заместителем Скшипчиньского.

По теме:
Свёнтек обошла Кербер по количеству недель в статусе первой ракетки мира
Рейтинг WTA. Байндл вернулась в первую сотню, опередив Ястремскую
Рейтинг WTA. Катарина Завацкая поднялась на 33 позиции
насилие Ига Свёнтек Хуберт Хуркач
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Футбол | 04 декабря 2022, 14:55 15
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ
Маразм крепчает. Друг Ракицкого из рф раскритиковал несколько сборных на ЧМ

Артему Дзюбе не понравилось, как играют Нидерланды и США

Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Бокс | 04 декабря 2022, 00:33 3
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута
Тайсон Фьюри - Дерек Чисора. Видео нокаута

Смотрите видео нокаута в бою Фьюри - Чисора

Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже
Теннис | 04.12.2022, 00:09
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже
Украинки узнали первых соперниц на турнире в Анже
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Бокс | 04.12.2022, 02:13
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
ВИДЕО. Как Фьюри уверенно разбил Чисору. Обзор боя
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Бокс | 04.12.2022, 11:40
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Александр КРАСЮК: «То, что мы увидели во вчерашнем бою – это не бокс»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Rolan Stkomarovskiy
Якщо таке було в Польщі, то таке з ймовірністю 100% було і в Україні. Молоденьких та гарненьких дівчаток місцеві людиноподібні істоти (функціонери, меценати та філантропи) люблять дуже. 
Повага полякам за те, що швидко прибрали педофіла.
В Україні педофіли наївно думають, що вони втечуть від покарання. Наївні та примітивні бовдури. 
Пам'ятаю як студентський сектор на НСК Олімпійський на матчах ДК розміщували навпроти (по діагоналі справа) віп-ложі мажорів та власників. У студентський сектор запрошували дівчаток з педагогічних вузів Києва: Драгоманова та здається Грінченко.
Зваблення та розбещення молодих дівчаток в сфері спорту поширене явище, особливо в державах, де керує легалізований колишній кримінал та різноманітна елітна гопота.
Ответить
+4
Показать Скрыть 1 ответ
Алексей Голяченко
В тюрьме этой гниде несладко будет, если, конечно, он там окажется.
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
Дальше - Усик? Тайсон Фьюри спокойно разобрался с Чисорой
04.12.2022, 00:15 25
Бокс
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
Усик вышел в ринг к Фьюри. Британец сказал, что он следующий
04.12.2022, 00:32 11
Бокс
Роналду получил предложение от Челси
Роналду получил предложение от Челси
02.12.2022, 20:04
Футбол
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
ЧИСОРА: «Мы с Фьюри – друзья. Спасибо рефери за то, что остановил бой»
04.12.2022, 03:00
Бокс
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
ФОТО. Марина Бех-Романчук показала купальник в патриотических цветах
04.12.2022, 12:05
Другие виды
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
Корейский субподрядчик Роналду. Португалия проиграла Южной Кореи
02.12.2022, 18:58 4
Футбол
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
Кто завоюет трофей? Определены все участники плей-офф ЧМ и пары 1/8 финала
02.12.2022, 23:02 20
Футбол
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
В ярости. Кавани после вылета с ЧМ разбил экран ВАР
02.12.2022, 22:19 3
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности