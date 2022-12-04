«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы

Президент Ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньски принял решение уйти в отставку после многочисленных обвинений в его адрес в изнаиловании и растлении малолетних.

Изначально в СМИ стали появляться анонимные сообщении в адрес главы польской федерации, однако тот их отрицал. Но позже публично выступила депутат из Польши Катаржина Котула. Она заявила, что Скшипчиньски растлил ее, когда ей было 13 лет:



«Он трогал мои гениталии, грудь, ягодицы», – цитирует ее портал Notes from Poland.

Против президента польской федерации выступила еще одна девушка. После этих заявлений первые ракетки Польши Ига Cвентек и Хуберт Хуркач призвали провести расследование в отношении Скшипчиньского.

Спустя сутки правление Ассоциации тенниса Польши провело заседание, по итогам которого удовлетворило заявление Скшипчиньского о немедленной отставке. Отставка была принято единогласно, сообщило правление ассоциации.

Отмеnbv, что новой главой Ассоциации тенниса Польши стал Дариуш Лукашевский, который ранее работал заместителем Скшипчиньского.