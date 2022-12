«Он трогал мою грудь, ягодицы». У главы тенниса Польши большие проблемы

Президент Ассоциации тенниса Польши Мирослав Скшипчиньски принял решение уйти в отставку после многочисленных обвинений в его адрес в изнаиловании и растлении малолетних.

Изначально в СМИ стали появляться анонимные сообщении в адрес главы польской федерации, однако тот их отрицал. Но позже публично выступила депутат из Польши Катаржина Котула. Она заявила, что Скшипчиньски растлил ее, когда ей было 13 лет:



«Он трогал мои гениталии, грудь, ягодицы», – цитирует ее портал Notes from Poland.

Против президента польской федерации выступила еще одна девушка. После этих заявлений первые ракетки Польши Ига Cвентек и Хуберт Хуркач призвали провести расследование в отношении Скшипчиньского.

Спустя сутки правление Ассоциации тенниса Польши провело заседание, по итогам которого удовлетворило заявление Скшипчиньского о немедленной отставке. Отставка была принято единогласно, сообщило правление ассоциации.

Отмеnbv, что новой главой Ассоциации тенниса Польши стал Дариуш Лукашевский, который ранее работал заместителем Скшипчиньского.

Udzieliłam tego wywiadu, żeby przerwać zmowę milczenia i dać siłę wszystkim ofiarom do mówienia głośno o tym, co je spotkało. Dziękuję @SchwertnerPL i @JHarlukowicz za wsparcie, empatię i bezpieczną przestrzeń do tak trudnej rozmowy. https://t.co/t2JjdUvRzW