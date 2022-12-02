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Чемпионат мира
02 декабря 2022, 18:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:42
4772
3

ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании

Мяч не был за пределами поля

02 декабря 2022, 18:36 | Обновлено 02 декабря 2022, 18:42
4772
3
ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

ФИФА официально прокомментировала противоречивый эпизод в матче 3-го тура ЧМ-2022 Япония – Испания (2:1).

Во время второго взятия ворот сборной Испании многим болельщикам зрительно показалось, что мяч покинул пределы поля. Но по футбольным правилам линию должна пересечь вся проекция мяча, чего в этом случае не произошло.

«Второй гол сборной Японии был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч за пределы поля. Арбитры VAR использовали изображения с камеры линии ворот, чтобы проверить, находится ли мяч частично на линии или нет. Другие камеры могут показывать обманчивые изображения, но, судя по имеющимся доказательствам, мяч не был за пределами поля», – говорится в заявлении ФИФА.

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Источник ФИФА
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Комментарии 3
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GloryUkraine
В принципі, все правильно, але коли подають кутовий, або пробивають пенальті, суддя вимагає щоби м'яч фізично торкався лінії, а не віртуально.
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0
HaloGen
в ситуації коли гол вирішується фактично за товщини лінії, що визначає межу поля, та тільки за допомогою VAR, здається ФІФА загнала правила гри у глубоку д..пу.
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0
Dar Veter
КакаяРазница     пропустили бы в другой атаке
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0
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