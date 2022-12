ФИФА объяснила, почему был засчитан второй гол Японии в ворота Испании

ФИФА официально прокомментировала противоречивый эпизод в матче 3-го тура ЧМ-2022 Япония – Испания (2:1).

Во время второго взятия ворот сборной Испании многим болельщикам зрительно показалось, что мяч покинул пределы поля. Но по футбольным правилам линию должна пересечь вся проекция мяча, чего в этом случае не произошло.

«Второй гол сборной Японии был проверен VAR, чтобы определить, вышел ли мяч за пределы поля. Арбитры VAR использовали изображения с камеры линии ворот, чтобы проверить, находится ли мяч частично на линии или нет. Другие камеры могут показывать обманчивые изображения, но, судя по имеющимся доказательствам, мяч не был за пределами поля», – говорится в заявлении ФИФА.

Other cameras may offer misleading images but on the evidence available, the whole of the ball was not out of play. pic.twitter.com/HKKEot0j1Y