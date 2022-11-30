Чемпионат мира30 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:39
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Австралия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022
30 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:39
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В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.
Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.
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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.
Австралия – Дания – 1:0
Леки, 61
Гол Леки
(новость обновляется)
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