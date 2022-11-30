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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:39
514
0

Австралия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022

30 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 30 ноября 2022, 18:39
514
0
Австралия – Дания. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся национальные сборные Австралии и Дании.

Поединок состоится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре. Начало матча в 17:00 по киевскому времени.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Австралия – Дания – 1:0
Леки, 61

Гол Леки

(новость обновляется)

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Источник Sport.ua
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