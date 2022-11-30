Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022

Такие важные вехи чемпионата мира-2022 в Катаре, как экватор соревнований и соответствующее начало заключительного тура группового этапа, уже остались позади, поэтому в ближайшее время тщательное внимание болельщиков по всему миру будет приковано к определению судьбы команд, которые еще намерены продолжать борьбу за победу на турнире. Днем ранее четыре команды из групп A и B образовали первые пары раунда 1/8 финала, а в контексте отчетного дня мы начинали обзор событий в квартете D.

В этой группе еще по итогу жребия был заметен явный фаворит – действующие чемпионы мира, сборная Франции. А вот второе место за достижения во время прошлых крупных турниров преждевременно отдавали Дании, однако футболисты Каспера Хьюлманда не наиграли для подтверждение подобных авансов в свою сторону. «Красная гвардия» действительно рисковала остаться вне плей-офф, потому что за два тура получила только один балл. И только факт противостояния против прямого конкурента в лице национальной команды Австралии, у которой на счету было три очка, сохранял надежду для скандинавской сборной.

И если в предыдущих двух встречах европейская команда откровенно не поражала своей игрой в атаке, то в контексте этого матча дела у коллектива Хьюлманда пошли гораздо лучше. Конечно, без помощи соперников в этом контексте не обошлось. Австралия решила любой ценой играть на безголевую ничью, поэтому даже не делала намеков на то, что хочет играть с мячом на чужой половине поля. Какие-то передачи в направлении нападающего Дюка «соккеруз» иногда делали, однако ему не удавалось за них зацепиться.

Что касается Дании, то она рисовала свои наступления произвольным способом, но плотность расположения соперников в пределах штрафной была наиболее эффективным сдерживающим фактором для «датского динамита». Кроме единичного выстрела от Йенсена с правого фланга штрафной под перекладину еще в начале встречи, вспомнить моменты у ворот Райана было сложно. Таким образом, яркая и насыщенная картинка быстро приедалась, но ей на замену не появлялось нужное для Дании содержание.

После перерыва Арнольд еще решил снять с игры наиболее технического исполнителя линии нападения его команды – Крейга Гудвина, что указывало нам исключительно на то, что австралийцы не намерены отказываться от собственной сугубо оборонительной модели. Соперники могли догадываться о подобном варианте развития событий, но собственными действиями показали, что не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы на него реагировать.

«Красная армия» продолжала находиться на чужой половине поля, но уже выглядела так же бледно, как и логотип местной Федерации футбола на ее футболках. А «соккеруз» в это время однажды оформили быстрый выход в атаку через передачу Макгри с собственной половины на ход Леки, и тот уже в чужом штрафном дриблингом разбрасывал защитников и голкипера соперников с завершающим ударом в правый угол.

Интересно, что за считанные минуты до этого момента поступило известие по параллельной игре, в которой Тунис повел в счете во встрече против Франции. Но как бы то ни было, у команды Арнольда была возможность пользоваться исключительно собственным сценарием, что она и сделала во время заключительных минут игры. Дания атаковала мощными силами, и даже Шмейхель бегал в чужую штрафную, но голевых моментов даже на один реальный шанс было не наскрести.

Финальный свисток оставил сборную Австралии с шестью добытыми очками и вторым местом квартета D по итогам группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Команда Грэма Арнольда будет таким образом участвовать в 1/8 финала этого турнира, а Дания с одним баллом завершила выступления.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Австралия – Дания - 1:0

Леки, 61

Бехич, 4, Дегенек, 57 – Сков, 75

Австралия: Райан – Бехич, Роулз, Суттар, Дегенек – Гудвин (Баккус, 46), Муй, Ирвин, Леки (Хрустич, 89) – Макгри (Райт, 73), Дюк (Макларен, 82).

Дания: Шмейхель – Меле (Корнелиус, 69), А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен (Ба, 46) – Йенсен, Хойбьерг – Линдстрем, Эриксен, Сков Ольсен (Сков, 70) – Брайтвейт (Дольберг, 59).

Арбитр: Мустафа Горбаль (Оран, Алжир).

Стадион: «Эль-Джануб» (Эль Вакра, Катар).

Удары (в створ): 8 (4) – 14 (3)

Угловые: 2 – 6

Оффсайды: 1 – 3.

АВСТРАЛИЯ - ДАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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