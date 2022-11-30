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Австралия
30.11.2022, FT 1 : 0
Дания
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 18:57 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:22
5258
15

Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022

Футболисты Грэма Арнольда одержали победу в напряженном противостоянии

30 ноября 2022, 18:57 | Обновлено 30 ноября 2022, 19:22
5258
15
Нокаут от кенгуру. Австралия оставила Данию без плей-офф ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Такие важные вехи чемпионата мира-2022 в Катаре, как экватор соревнований и соответствующее начало заключительного тура группового этапа, уже остались позади, поэтому в ближайшее время тщательное внимание болельщиков по всему миру будет приковано к определению судьбы команд, которые еще намерены продолжать борьбу за победу на турнире. Днем ранее четыре команды из групп A и B образовали первые пары раунда 1/8 финала, а в контексте отчетного дня мы начинали обзор событий в квартете D.

В этой группе еще по итогу жребия был заметен явный фаворит – действующие чемпионы мира, сборная Франции. А вот второе место за достижения во время прошлых крупных турниров преждевременно отдавали Дании, однако футболисты Каспера Хьюлманда не наиграли для подтверждение подобных авансов в свою сторону. «Красная гвардия» действительно рисковала остаться вне плей-офф, потому что за два тура получила только один балл. И только факт противостояния против прямого конкурента в лице национальной команды Австралии, у которой на счету было три очка, сохранял надежду для скандинавской сборной.

И если в предыдущих двух встречах европейская команда откровенно не поражала своей игрой в атаке, то в контексте этого матча дела у коллектива Хьюлманда пошли гораздо лучше. Конечно, без помощи соперников в этом контексте не обошлось. Австралия решила любой ценой играть на безголевую ничью, поэтому даже не делала намеков на то, что хочет играть с мячом на чужой половине поля. Какие-то передачи в направлении нападающего Дюка «соккеруз» иногда делали, однако ему не удавалось за них зацепиться.

Что касается Дании, то она рисовала свои наступления произвольным способом, но плотность расположения соперников в пределах штрафной была наиболее эффективным сдерживающим фактором для «датского динамита». Кроме единичного выстрела от Йенсена с правого фланга штрафной под перекладину еще в начале встречи, вспомнить моменты у ворот Райана было сложно. Таким образом, яркая и насыщенная картинка быстро приедалась, но ей на замену не появлялось нужное для Дании содержание.

После перерыва Арнольд еще решил снять с игры наиболее технического исполнителя линии нападения его команды – Крейга Гудвина, что указывало нам исключительно на то, что австралийцы не намерены отказываться от собственной сугубо оборонительной модели. Соперники могли догадываться о подобном варианте развития событий, но собственными действиями показали, что не имеют достаточных ресурсов для того, чтобы на него реагировать.

«Красная армия» продолжала находиться на чужой половине поля, но уже выглядела так же бледно, как и логотип местной Федерации футбола на ее футболках. А «соккеруз» в это время однажды оформили быстрый выход в атаку через передачу Макгри с собственной половины на ход Леки, и тот уже в чужом штрафном дриблингом разбрасывал защитников и голкипера соперников с завершающим ударом в правый угол.

Интересно, что за считанные минуты до этого момента поступило известие по параллельной игре, в которой Тунис повел в счете во встрече против Франции. Но как бы то ни было, у команды Арнольда была возможность пользоваться исключительно собственным сценарием, что она и сделала во время заключительных минут игры. Дания атаковала мощными силами, и даже Шмейхель бегал в чужую штрафную, но голевых моментов даже на один реальный шанс было не наскрести.

Финальный свисток оставил сборную Австралии с шестью добытыми очками и вторым местом квартета D по итогам группового этапа чемпионата мира-2022 в Катаре. Команда Грэма Арнольда будет таким образом участвовать в 1/8 финала этого турнира, а Дания с одним баллом завершила выступления.

Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Австралия – Дания - 1:0

Леки, 61

Бехич, 4, Дегенек, 57 – Сков, 75

Австралия: Райан – Бехич, Роулз, Суттар, Дегенек – Гудвин (Баккус, 46), Муй, Ирвин, Леки (Хрустич, 89) – Макгри (Райт, 73), Дюк (Макларен, 82).

Дания: Шмейхель – Меле (Корнелиус, 69), А. Кристенсен, Андерсен, Р. Кристенсен (Ба, 46) – Йенсен, Хойбьерг – Линдстрем, Эриксен, Сков Ольсен (Сков, 70) – Брайтвейт (Дольберг, 59).

Арбитр: Мустафа Горбаль (Оран, Алжир).

Стадион: «Эль-Джануб» (Эль Вакра, Катар).

Удары (в створ): 8 (4) – 14 (3)
Угловые: 2 – 6
Оффсайды: 1 – 3.

АВСТРАЛИЯ - ДАНИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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Комментарии 15
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Gargantua
Дания пока самое большое разочарования. В отборе очень симпатичная команда была
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+6
Максим Котов
По делу
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+3
Умник
Муй вам а не плей офф, подумал игрок Селтика
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+1
roman75zpr
В гандбол Дания бы точно выиграла в Австралии ) С футболом всё сложнее
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+1
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Oliynuk_sport
Данія не пройшла в 1/8
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0
dassin
А вони й так начебто виходять з федерації, цей чемпіонат мутний все одно
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-1
VikyKrasotulechka90
Договорняк столетия!! Дания проигрывает за 30 мин.. до конца.. и тупо ходит по полю ничего не делает и не обостряет игрру!! даже не пытались один забить.. Понимали что тогда Тунис может выйти.. Австралию пропустили.. Не знаю сколько кто ому дал денег.. но факт!!
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-12
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