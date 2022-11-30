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30.11.2022 17:00 - : -
Дания
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 00:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:18
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0

Австралия – Дания. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 3-го тура чемпионата мира

30 ноября 2022, 00:17 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:18
71
0
Австралия – Дания. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30-го ноября, состоится поединок 3-го тура группового этапа чемпионата мира в рамках группы D, в котором сразятся Австралия и Дания. Матч пройдет в Эль Вакре (Катар), на поле стадиона «Эль-Джануб», начало в 17:00.

Сборная Дании, после позитивной тенденций выступлений на двух последних крупных международных турнирах, рискует завершить выступления на мундиале в Катаре уже на групповом этапе. Коллектив Каспера Хьюлманда набрал лишь один балл по итогу матчей против Туниса (0:0) и Франции (1:2), и теперь встретится с Австралией, которая за счет победы над африканской сборной (1:0) опережает «алую гвардию» на два очка. Решающий матч в борьбе за второе место в квартете, хотя Тунис все еще может нанести неожиданный удар из подвала турнирной таблицы.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Австралия – Дания, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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