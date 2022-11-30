Австралия – Дания. Прогноз и анонс на матч чемпионата мира

В среду, 30 ноября, состоится матч заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Австралии и Дании. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по Киеву.

Австралия

«Соккеруз» считались аутсайдерами квартета D, однако после двух туров они занимают вторую строчку в турнирной таблице, имея в активе три очка, которые были набраны благодаря минимальной победе над Тунисом (1:0) четыре дня назад. Могли зацепиться за очки австралийцы и в стартовом матче, когда первыми забили в ворота действующих чемпионов мира – французов.

Франции в итоге сборная Австралии уступила 1:4, но это уже в прошлом. Впереди поединок за выход в плей-офф, в котором, вероятно, команде Грэма Арнольда будет достаточно сыграть вничью. Это при условии, что французы в параллельном поединке не проиграют Тунису, у которого один зачетный пункт и лучшая разница мячей, чем у «Соккеруз».

Дания

«Алая гвардия», как и Тунис, имеет в активе лишь один балл, набранный в очной встрече с африканцами (0:0) в первом туре. А вот с французами (1:2) удержать ничью команде Каспера Юльманна не удалось: Килиан Мбаппе, оформивший дубль, забил победный мяч за 4 минуты до конца основного времени.

Впрочем, практически все в руках Дании. Именно она, по мнению букмекеров, должна забрать вторую путевку в 1/8 финала турнира. Ждать легкой прогулки в поединке с австралийцами точно не стоит, однако датчанам однозначно по силам одержать победу с минимальным преимуществом, которой, скорее всего, будет достаточно для выполнения задачи.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Дания в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.53 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Австралия: Райан – Карачич, Суттар, Роулз, Бехич, Муй, Ирвайн, Леки, Гудвин, Дюк, Макги.

Дания: Шмейхель – Нельссон, Кристенсен, Андерсен, Мехле, Эриксен, Хейбьерг, Кристенсен, Дамсгард, Линдстрем, Корнелиус.

30 ноября, среда