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Чемпионат Европы
01 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:16
411
0

Тренер сборной Дании: «Наша игра в Катаре была просто дерьмовой»

Каспер Хьюлманд – о выступлении подопечных на ЧМ-2022

01 декабря 2022, 10:15 | Обновлено 01 декабря 2022, 10:16
411
0
Тренер сборной Дании: «Наша игра в Катаре была просто дерьмовой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Хьюлманд

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд дал оценку результату выступления своей команды в групповом турнире ЧМ-2022, который проходит в Катаре. Датчане, напомним, проиграв в последнем туре сборной Австралии со счетом 0:1, заняли в итоге 4 место в квартете D. Они набрали в 3 матчах лишь 1 очко.

«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал.

Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», – заявил Хьюлманд.

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Каспер Хьюлманд ЧМ-2022 по футболу сборная Дании по футболу
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Источник Sport.ua
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