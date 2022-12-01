Тренер сборной Дании: «Наша игра в Катаре была просто дерьмовой»

Главный тренер сборной Дании Каспер Хьюлманд дал оценку результату выступления своей команды в групповом турнире ЧМ-2022, который проходит в Катаре. Датчане, напомним, проиграв в последнем туре сборной Австралии со счетом 0:1, заняли в итоге 4 место в квартете D. Они набрали в 3 матчах лишь 1 очко.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

«Можно не сомневаться, что мы не достигли своего уровня. Наша игра на чемпионате мира в Катаре была просто дерьмовой. Мы начали подготовку на следующий день, после того как прошли квалификацию. И я пытался подготовить команду настолько хорошо, насколько мог, тратя почти все время, когда я не спал.

Так мало времени, так мало дней. Нам всем надо было собраться, как от пинка под зад, но этого не произошло», – заявил Хьюлманд.