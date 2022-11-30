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Чемпионат мира
Австралия
30.11.2022, FT 1 : 0
Дания
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Чемпионат мира
30 ноября 2022, 19:45 |
1432
0

Австралия – Дания – 1:0. Вверх дном. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча ЧМ-2022

30 ноября 2022, 19:45 |
1432
0
Австралия – Дания – 1:0. Вверх дном. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 30 ноября, состоялся матч группового раунда чемпионата мира, в котором встречались национальные сборные Австралии и Дании.

Поединок состоялся на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре.

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Чемпионат мира. Групповой этап. Группа D. 3-й тур.

Австралия – Дания – 1:0
Леки, 61

Обзор матча:

Гол Леки

(новость обновляется)

События матча

60’
ГОЛ ! Мяч забил Мэтью Леки (Австралия).
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Источник Sport.ua
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