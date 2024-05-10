Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Алавес – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Испания
10 мая 2024, 22:05 | Обновлено 10 мая 2024, 22:31
1195
0

Алавес – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 35-го тура Ла Лиги 2023/24

10 мая 2024, 22:05 | Обновлено 10 мая 2024, 22:31
1195
0
Алавес – Жирона. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

10 мая проходит матч 35-го тура Ла Лиги 2023/24 между командами «Алавес» и «Жирона».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Мендисорроса» в Витории-Гастейс (административный центр провинции Алава и автономной области Страна Басков).

❗️ Видео голов матча и лучшие моменты игры доступны в Telegram!

Украинский футболисты «красно-белых» Артем Довбик и Виктор Цыганков вышли в стартовом составе.

Ла Лига 2023/24. 35-й тур. 10 мая

Алавес – Жирона – 1:1 (матч продолжается)

Голы: Гуриди, 11 – Эрик Гарсия, 4

(новость обновляется)

ГОЛ! 0:1 Гарсия, 4 мин.

ГОЛ! 1:1, Гуриди, 11 мин.

По теме:
ВИДЕО. Цыганков отметился ассистом с углового на 5-й минуте матча Жироны
Сыграют ли Довбик, Цыганков? Стал известен состав Жироны на матч с Алавесом
Герой полуфинала Лиги чемпионов Хоселу не знает, останется ли в Реале
Алавес Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу видео голов и обзор Артем Довбик Виктор Цыганков Эрик Гарсия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Футбол | 10 мая 2024, 00:03 39
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы
Космос в Леверкузене. Байер отыгрался с 0:2 и вышел в финал Лиги Европы

«Рома» не сумела удержать победу и прервать невероятную серию немецкой команды

Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Футбол | 10 мая 2024, 04:50 1
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов
Невероятный рекорд. Игрок Реала в 7-й раз вышел в финал Лиги чемпионов

Тони Кроос участвовал в финалах дважды с Баварией и в 5-й раз с Реалом

Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Футбол | 10.05.2024, 10:27
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
Заря получит солидные бонусы от Реала за Лунина. Известны условия и сумма
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
Футбол | 10.05.2024, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
ОФИЦИАЛЬНО. Мбаппе объявил, что покинет ПСЖ в конце сезона. Реал ждет
Тренер Шахтера U-19 оценил поражение от Динамо: «Во всем их переиграли»
Футбол | 10.05.2024, 19:31
Тренер Шахтера U-19 оценил поражение от Динамо: «Во всем их переиграли»
Тренер Шахтера U-19 оценил поражение от Динамо: «Во всем их переиграли»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
ФОТО. Был ли офсайд? Обнародован четкий кадр перед вторым голом Реала
09.05.2024, 00:10 3
Футбол
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
Гол на последней минуте! Украина вырвала победу у Сербии на ЧЕ по socca
08.05.2024, 22:23
Другие виды
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
Реал – Бавария – 2:1. Дубль Хоселу, и Лунин – в финале. Видео голов и обзор
09.05.2024, 00:50 2
Футбол
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
Анчелотти ответил на вопрос, кто будет голкипером Реала в финале ЛЧ
10.05.2024, 14:24 7
Футбол
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
Сумасшедший камбэк галактикос. Реал вырвал победу у Баварии
09.05.2024, 00:01 90
Футбол
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
Зинченко хочет купить один из самых титулованных клубов Европы за €45 млн
09.05.2024, 07:44 26
Футбол
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
Стало известно местонахождение футболиста Хуста, которого забрал ТЦК
08.05.2024, 17:55 55
Футбол
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
Куртуа отреагировал на судьбоносную ошибку Нойера в матче Реал – Бавария
09.05.2024, 07:18 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем