Предшественники Гочолейшвили. 9 грузинских легионеров в истории Шахтера

Современный донецкий «Шахтер» у большинства болельщиков в плане подписания иностранных футболистов ассоциируется исключительно с бразильцами. Оно и неудивительно, так как со времен Брандао, который перебрался в стан «горняков» двадцать лет назад, через «Шахтер» успело пройти 36 игроков из Бразилии, что делает эту легионерскую диаспору наиболее многочисленной в истории донецкого клуба.

Однако в топ-3 представительств по легионерской линии «Шахтера» входит и Грузия. Буквально накануне «горняки» объявили о десятом иностранце из этой страны в своей истории – молодом правом фулбеке Георгии Гочолейшвили. Как покажет себя этот перспективных защитник в оранжево-черной футболке – увидим в ближайшем будущем, а пока давайте вспомним девятерых грузинских предшественников Гочолейшвили в донецкой команде…

Владимир Маргания

Амплуа: вратарь

В Шахтере: 1946 год

Матчей: 5

Первым грузинским легионером в составе «Шахтера», который после завершения Второй мировой войны еще недолгое время именовался «Стахановцем», стал вратарь Владимир Маргания. В юном возрасте он весьма неплохо зарекомендовал себя в родном «Динамо» Сухуми, что позволило получить приглашение из Украины, от которого вратарь решил не отказываться. В «Шахтере» Маргания провел всего один год – 1946-й, преимущественно играя за резервную команду, после чего вернулся на родину, где на долгие годы стал ключевым вратарем «Динамо» Тбилиси и входил в когорту лучших стражей ворот советского чемпионата.

Уже в стане тбилисского «Динамо» Маргания дважды становился серебряным призером чемпионата СССР, а еще один раз выигрывал с командой бронзу. Увы, жизнь Владимира прервалась на 31-м году… 6 сентября 1958 года вратарь погиб в автокатастрофе…

Нисби Ажиба

Амплуа: защитник

В Шахтере: 1949 год

Матчей: 12

Как и Маргания, Ажиба перешел в «Шахтер» вскоре после завершения Второй мировой войны, в 1949 году, причем также из рядов сухумского «Динамо». Играл в обороне, и провел за «горняков» 12 матчей, после чего его следы, увы, теряются не только, если говорить о карьере за украинскую команду, но и о футболе вообще. По отрывочным сведениям, имеющимся в интернете, Ажиба преждевременно завершил карьеру уже в начале 1950 года, когда ему было всего-навсего 25. Что послужило причиной этому, по прошествии семидесяти с небольшим лет, и без сколько-нибудь серьезных источников информации, сказать уже достаточно сложно…

Георгий Чихрадзе

Амплуа: защитник, полузащитник

В Шахтере: 1995 – 1997 годы

Матчей: 44 (1 гол)

Чихрадзе является воспитанником «Динамо» Гагра, после ухода из которого успел поиграть за «Динамо» Тбилиси и «Динамо» Сухуми, а вскоре после развала советского государства решил перебраться в чемпионат независимой Украины. Изначально футболист на протяжении двух лет защищал цвета «Темпа» из Шепетовки, а затем получил приглашение от «Шахтера», где также провел два года и имел достаточно регулярную игровую практику.

В 1997 году Чихрадзе вернулся на родину в тбилисское «Динамо», после чего успел поиграть еще за китайский «Чунцин Лифань», «Локомотив» из Тбилиси, израильский «Хапоэль» Бейт-Шиан, а также за «Амери» из Тбилиси. Карьеру игрока завершил в 2004 году, а до этого на протяжении шести лет (с 1994 по 2000) выступал за национальную сборную Грузии, в рядах которой провел 24 поединка. Впоследствии начал тренерскую карьеру. Ныне Чихрадзе 55 лет, и крайней его должностью в футболе был пост ассистента главного тренера казахского «Ордабасы», где Георгий работал с лета 2018 по конец 2020 годов.

Юрий Габискирия

Амплуа: полузащитник

В Шахтере: 1995 год

Матчей: 1

На профессиональном уровне играть в футбол Габискирия начинал в «Торпедо» из Кутаиси, а после обретения Грузией независимости несколько лет поиграл за «Цхуми», став серебряным призером чемпионата и дважды добиравшись до финала Кубка Грузии. После этого Юрий принял решение уехать за границу, где ему приглянулся вариант с «Темпом» из Шепетовки. За эту команду полузащитник отыграл два года, но после вылета из Высшей лиги пожелал вновь сменить коллектив. Изначально на подписание Габискирии рассчитывали «Карпаты», но «Шахтеру» удалось перехватить грузина в свои ряды. Что правда, за «горняков» Юрий отыграл лишь один официальный матч, после чего стороны предпочли расторгнуть сотрудничество, и Габискирия вернулся в «Темп», а затем крайне недолго поиграл за «Кривбасс».

Из Украины Габискирия уехал в начале 1996 года, подавшись в россию. Затем его занесло в Израиль, а заканчивать карьеру Юрий вернулся в Грузию, где перед выходом на пенсию успел поиграть за «Сиони», «Боржоми» и «Амери». В составе последнего хавбек, на счету которого оказалась одна игра за сборную Грузии, и повесил бутсы на гвоздь летом 2007 года, когда ему было уже 38. После того о Габискирии почти ничего и не слышно…

Михаил Поцхверия

Амплуа: нападающий

В Шахтере: 1996 – 1998 годы, 1999 год

Матчей: 65 (19 голов)

Родившись в Грузии, Поцхверия вместе с родителями в раннем возрасте перебрался в Украину, где в «Химике» из Северодонецка и начинал делать первые шаги в большой футбол. Неудивительно, что практически вся дальнейшая карьера нападающего была связана с украинскими командами. Еще до перехода в «Шахтер», который состоялся летом 1996 года, Михаил успел поиграть за «Динамо» Луганск, «Зарю» Луганск и «Металлург» Запорожье. В составе последнего Поцхверия хорошо показал себя на сборах в Германии, где его заприметили представители «Вердера». В итоге форвард некоторое время провел в дубле команды из Бремена, которую тогда тренировал Томас Шааф, но из-за отсутствия договоренностей между клубами, был вынужден вернуться в «Металлург».

Летом 1996 года Поцхверия перебрался в «Шахтер», где провел следующие два сезона и помог «горнякам» выиграть Кубок Украины и дважды финишировать на втором месте в чемпионате. Затем ненадолго отбыл в «Днепр», а после возвращения играл уже преимущественно за дубль «горняков». В начале 2000 года уехал в «Аланию», а спустя полгода вернулся в «Днепр», но лишь для того, чтобы в январе 2001-го перебраться в «Мерани» из Тбилиси. На исторический родине Михаил и завершил карьеру игрока, а за национальную команду провел только 4 поединка. Играть еще более ярко и результативно форварду, особенно под конец карьеры, мешали травмы, которые и поспособствовали уходу Поцхверии из футбола в возрасте 25 лет.

Торнике Окриашвили

Амплуа: полузащитник

В Шахтере: 2011 – 2014 годы

Матчей: -



ФК Черноморец

Торнике Окриашвили является воспитанником «Гагры», где очень ярко проявил себя уже в юношеском футболе. Услугами грузинского вундеркинда интересовались многие европейские клубы, но подписать Торнике удалось «Шахтеру». Сперва «горняки» оформили полугодичную аренду хавбека, а затем воспользовались опцией выкупа, оформив полноценную сделку за 400 тысяч евро.

Увы, но заиграть за первую команду «Шахтера» Окриашвили так и не смог. На тот момент Мирча Луческу, являвшийся коучем «горняков», в полузащите в основном делал ставку на бразильцев, а потому заиграть рядом с ними грузину, пусть и весьма техничному, оказалось непросто. Окриашвили прошел через аренды в «Мариуполе» (на тот момент – «Ильичевце») и «Черноморце», после чего руководство «горняков» приняло решение о его продаже в бельгийский «Генк». На трансфере Торнике дончане выручили 1,8 миллиона евро, а уже спустя два года грузинский легионер на правах свободного агента ушел в российский «Краснодар». Там Окриашвили трижды рвал крестообразные связки колена, после чего его открыто списали и расторгли контракт по взаимному согласию.

Попытку возвращения в большой футбол Окриашвили предпринял летом 2019 года, когда подписал договор с кипрским «Анортосисом», а спустя два сезона перешел в АПОЭЛ из Никосии. В обеих командах имел стабильную игровую практику, но с лета нынешнего года 30-летний Торнике пребывает в статусе свободного агента, пытаясь подыскать себе новое место продолжения карьеры. Стоит также отмечать, что на счету Окриашвили 46 матчей и 12 забитых мячей за сборную Грузии, а также то, что в 2016-м Торнике признавался Футболистом года на своей родине.

Давид Таргамадзе

Амплуа: полузащитник

В Шахтере: 2012 – 2016 годы

Матчей: -



ФК Шахтер

Карьера Давида Таргамадзе развивалась по отнюдь не привычному для грузинских футболистов сценарию. В раннем возрасте он попал во «Фрайбург», где ему со временем и посчастливилось дебютировать в профессиональном футболе. Впрочем, развить успех в Германии Давиду не удалось, и осенью 2010 года хавбек оказался в Украине, где подписал контракт с «Александрией». У Владимира Шарана Таргамадзе отыграл два сезона – один в Первой лиге и один в Премьер-лиге, довольно быстро зарекомендовав себя в качестве одного из главных «мозговых центров» коллектива.

Последний фактор, очевидно, и поспособствовал трансферу Таргамадзе в «Шахтер», который состоялся в начале 2012 года и обошелся «горнякам» в 1,15 миллиона евро. Однако, как и Окриашвили, составить конкуренцию бразильцам в полузащите донецкого гранда Давиду не удалось. Его отдавали в аренду в «Мариуполь» и «Александрию», а в первой команде «Шахтера» Луческу сыграть Таргамадзе в официальных матчах шанса так и не предоставил.

В марте 2016 года у Таргамадзе начались серьезные проблемы с коленом, из-за которых он фактически оказался вне большого футбола на несколько лет. После истечения контракта с «Шахтером» Давид покинул Украину, а в середине 2018-го вернулся в Грузию, где попытался заиграть в рядах «Сабуртало», «Сиони», «Шевардени» и «Самтредиа», но это был уже далеко не тот Таргамадзе, ради которого «горняки» заплатили весьма пристойные по меркам УПЛ деньги «Александрии». В конечном итоге проблемы со здоровьем вынудили Таргамадзе принять решение завершить карьеру в конце 2020 года. На тот момент Давиду был всего-навсего 31 год. После того его имя крайне редко всплывает как в отечественной, так и в грузинской прессе…

Гиорги Арабидзе

Амплуа: полузащитник

В Шахтере: 2015 – 2018 годы

Матчей: 4



ФК Шахтер

Воспитанник академии тбилисского «Локомотива» Гиорги Арабидзе оказался в «Шахтере», когда ему было всего лишь 17 лет. Его трансфер обошелся «горнякам» в 650 тысяч евро, и поначалу Гиорги выступал за молодежную команду донецкого гранда. Там грузинский легионер выглядел очень пристойно, выделяясь прекрасной техникой, хорошей скоростью и хлестким ударом.

Неудивительно, что 27 октября 2015 года Мирча Луческу позволил Арабидзе сыграть первый матч за «Шахтер» в кубковой баталии с «Тернополем», благодаря чему грузинский легионер стал одним из наиболее молодых дебютантов в истории «горняков». Вскоре Гиорги дебютировать за «Шахтер» и на уровне УПЛ, но развить успех хавбеку не удалось, хотя в 2018-м его фамилия значилась в числе номинантов на победу в престижной европейской премии Golden Boy.

С приходом на пост наставника «Шахтера» Паулу Фонсеки Арабидзе провел за «горняков» лишь один матч, но даже ассист в нем не помог грузину сделать качественный рывок до статуса полноправного футболиста первой команды. Летом 2018 года «Шахтер» продал Арабидзе за нераскрытую сумму в португальский «Насьональ», на контракте в котором грузин пребывал вплоть до начала нынешнего года, а в январе за 200 тысяч евро перешел в «Торпедо» Кутаиси, игроком которого в свои 24 года является и по сей момент.

Давид Хочолава

Амплуа: защитник

В Шахтере: 2017 – 2021 годы

Матчей: 83 (3 гола)



ФК Шахтер

Центральный защитник Давид Хочолава постигать азы футбола начинал в Грузии, поиграв за ряд местных команд, прежде чем летом 2015 года перебраться в одесский «Черноморец». Собственно, в стане «моряков», где Хочолава довольно быстро превратился в одного из ключевых игроков первой команды, защитник и «показал товар лицом», что позволило ему получить куда более выгодное предложение из «Шахтера».

За полгода до перехода в стан «горняков» Хочолава успел дебютировать за сборную Грузии, а летом 2017-го свободным агентом перебрался в «Шахтер». В стане «оранжево-черных» Давид был достаточно важной фигурой как в тренерских задумках Паулу Фонсеки, так и для его преемника на посту главного тренера «горняков» Луиша Каштру. С «Шахтером» Хочолава трижды выигрывал чемпионат Украины и два раза завоевывал национальный Кубок.

Летом минувшего года «Шахтер» получил предложение по Хочолаве от «Копенгагена», которое было принято. За трансфер центрбека «горняки» выручили 2,5 миллиона евро, однако спустя год в прессе появилась информация, что Нацполиция открыла по поводу этого перехода расследование, вызванное жалобами со стороны ряда украинских юристов. На текущий момент 29-летний Хочолава является важным игроком для «Копенгагена», в рядах которого по итогам минувшего сезона стал чемпионом Дании.