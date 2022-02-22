Нацполиция открыла дело по трансферу Хочолавы из Шахтера в Копенгаген

Национальная полиция Украины открыла дело по поводу неуплаты комиссионных и агентских со стороны датского «Копенгагена» при организации трансфера грузинского центрбека «Шахтера» Давида Хочолавы, сообщает Ekstra Bladet.

Впервые скандал вокруг этого перехода выплеснулся на страницы прессы еще в сентябре минувшего года. Тогда украинские юристы и агенты во главе с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Нижинским выдвинули соответствующую претензию в адрес бывшего директора «Копенгагена» по футбольным операциям и международным отношениям Даниэля Роммедаля.

С тех пор украинцы так и не получили причитающихся им денег, из-за чего обратились в правоохранительные органы. В итоге Шевченковский районный суд Киева постановил, что дело должно быть расследовано полицией.

В документе, находящемся в распоряжении Ekstra Bladet, украинские юристы и агенты требуют, чтобы ФК «Копенгаген» и Даниэль Роммедаль подверглись серьезным денежным взысканиям в виде штрафов. Кроме того, заявители хотят, чтобы Роммедаль был задержан Интерполом, а счета ФК «Копенгаген» были арестованы.

Менеджер по связям с общественностью «Копенгагена» Джес Мортенсен отказался от комментариев по этому поводу.

По данным Transfermarkt, переход Хочолавы из «Шахтера» обошелся «Копенгагену» в 2,5 миллиона евро.

В текущем сезоне грузинский футболист провел 26 матчей за датский клуб во всех турнирах, отличившись 1 забитым мячом и 1 результативной передачей.