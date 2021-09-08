Скандал вокруг трансфера Хочолавы. Замешан украинский экс-замминистра

Летом нынешнего года грузинский центральный защитник «Шахтера» Давид Хочолава перешел в «Копенгаген».

Казалось, что сделка прошла гладко и цивилизовано, однако сейчас в датской прессе всплыли обвинения со стороны украинских юристов и агентов в авангарде с бывшим заместителем министра социальной политики Украины по вопросам европейской интеграции Сергеем Нижинским в адрес бывшего директора «Копенгагена» по футбольным операциям и международным отношениям Даниэля Роммедаля.

Еще летом минувшего года «Копенгаген» уполномочил ряд лиц в ведении переговоров по привлечению в ряды датского клуба Хочолавы. Сделка состоялась практически через год, но украинские агенты и юристы, которые способствовали ее удачному разрешению, до сих пор так и не получили положенных денег.

ekstrabladet.dk

«Это очень обидно, потому что мы думали, что датский клуб будет работать по европейским стандартам. Мы говорили напрямую с Даниэлем Роммедалем, который сказал нам, что официально представляет «Копенгаген» в качестве спортивного директора, и который прислал нам разрешение. Но когда мы хотели получить вознаграждение за наши услуги, он, к нашему большому удивлению, заявил, что не просил нас ничего, а поэтому не будет платить. Это шутка? У нас есть много доказательств того, что эта сделка была подготовлена ​​нашей командой. Но, видимо, он просто хотел использовать нас для установления контакта с «Шахтером».

«Мы обсуждаем этот вопрос с УАФ, с УЕФА, с судебными спортивными органами. Для нас это не проблема. Мы юристы. И если они не верят, что мы чего-то добились, то будем обращаться в суд».

«Речь также идет о нашем – агентском и адвокатском – добром имени и репутации здесь, в Украине. На наш взгляд, поведение Роммедаля преступно. Это все равно, что пойти в магазин и съесть буханку хлеба, после чего вы заявляете, что он невкусный, и не платите за него».

«Конечно, у нас есть документы о том, что нам обещали оплату. Среди прочего есть записи в Zoom, но Роммедаль, возможно, забыл сообщить об этом адвокату клуба, которому он лучше заплатит, чем людям, которые год готовили эту сделку. Какова сумма долга? Это дело двух сторон, а потому конфиденциальность должна соблюдаться до тех пор, пока мы не попадем в суд».

ekstrabladet.dk. Сергей Нижинский

«С другой стороны, я надеюсь, что в Дании победит дисциплина, а Роммедаль подтвердит, что он хороший парень. В противном случае он испортит отношения между Украиной и Данией – не только в области спорта», – сказал Нижинский.

По словам Нижинского, они попытаются отозвать трансфер Хочолавы, а также попытаются сделать так, чтобы в будущем сделки между Украиной и Данией не осуществлялись, а против Роммедаля готовят личный иск в суд.

Сам Роммедаль отказался давать комментарии по поводу, передав вопрос общения с журналистами клубному юристу Филиппу Нихолму.

«Нигде нет никаких обязательств. Поскольку сделка так и не состоялась в то трансферное окно, реальной сделки так и не было. Это совсем другое дело, когда сделка состоялась в это трансферное окно. Обычно вы заключаете агентский договор на случай, если сделка удастся, а здесь нет даже проекта. Не о чем вести переговоры, но они могут продолжить рассмотрение дела в правовой системе», – сказал Нихолм.

Также свой комментарий по ситуации дала Леся Игнатык-Эриксен, являющаяся директором NordicUkraineinvest.

«Сумма согласовывалась на высоком уровне, но был временной цейтнот, из-за чего договор не был составлен. Фредерик Лет (тогдашний руководитель скаутской службы «Копенгагена») и Даниэль Роммедаль сотрудничали со мной, агентом и юристом. Я лично обеспечила связь между клубами, а Роммедаль напрямую контактировал с директором «Шахтера». «Шахтер» отклонил первое предложение «Копенгагена», но было решено вернуться к этому вопросу в ближайшие трансферные окна. «Копенгаген» никогда не говорил о расторжении контракта, но я буду настаивать на том, что проработала два месяца над этим делом. И да, я чувствую себя обманутой», – сказала Игнатык-Эриксен.

Напомним, по неофициальной информации трансфер Хочолавы обошелся «Копенгагену» в 2,5 миллиона евро.