Уверенный шаг в плей-офф. Сборная Англии с дублем Рашфорда разгромила Уэльс

Перед заключительным туром группового раунда ЧМ-2022 сборная Англии лидировала в квартете В и для выхода в плей-офф ей хватало и ничейного результата с командой Уэльса. Но вряд ли «львов» в 1/8 финала устраивала встреча с Нидерландами, поэтому нацелены они были исключительно на первое место. У валлийцев шансы на проход в следующую стадию турнира были невелики, и победы в сегодняшнем противостоянии могло не хватить для выполнения этой задачи.

В первой половине встречи англичане владели территориальным преимуществом, но до особо опасных моментов у ворот Уэльса дело не доходило. Валлийцы сконцентрировались на обороне своих ворот, а с контратакующей игрой у них дела обстояли совсем плохо. Хотя англичане могли забить быстрый гол, когда Уорд успел выйти и заблокировать удар Рашфорда. Еще вспоминается удар Фодена с разворота из центра штрафной, когда мяч пролетел над перекладиной.

Создавалось впечатление, что номинальные гости контролируют ситуацию и не спешат форсировать события, выжидая свой момент для реализации. Но даже большое количество стандартных положений у ворот «драконов» не заканчивалось какой-либо остротой. В середине тайма у валлийцев произошла первая неприятность. После сильного удара соперника повреждения получил Неко Уильямс. Защитник смог продолжить поединок, но все же был вынужден покинуть поле еще до перерыва.

В перерыве тренерский штаб сборной Уэльса заменил многолетнего лидера команды Гарета Бэйла, который был малозаметен в первом тайме. Но это не помогло: проблемы у валлийцев начались вскоре после возобновления игры. Англичане заработали штрафной напротив ворот, и Рашфорд хлестким ударом отправил мяч в сетку. «Драконы» развели мяч в центре поля и сразу его потеряли. Футбольный снаряд оказался у Кейна на правом фланге, и форвард прострелил на дальнюю штангу, откуда Фоден удвоил преимущество сборной Англии.

Такое развитие событий заставило активизироваться валлийцев, и они едва не отквитали один гол. Мур пробил из-за пределов штрафной, а Пикфорд продемонстрировал свою реакцию после рикошета от головы Магуайра. Но на большее футболистов сборной Уэльса не хватило. Англичане уверенно вели игру и организовали еще одно взятие ворот. Филлипс выдал длинную передачу на ход Рашфорду, который вошел в правый угол штрафной, покачал оппонента и нанес точный удар, с которым не справился Уорд.

После этого вопросы о победителе противостояния были сняты. На последних минутах встречи англичане могли еще более увеличить свое преимущество (Стоунз с линии вратарской не попал в цель), но счет остался прежним. Сборная Англии с первого места группы В вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с Сенегалом.

Your final Group B standings 👀 @USMNT join @England in the knockout stages 🇺🇸 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿