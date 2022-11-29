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Чемпионат мира
Уэльс
29.11.2022, FT 0 : 3
Англия
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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:09
1305
7

Уверенный шаг в плей-офф. Сборная Англии с дублем Рашфорда разгромила Уэльс

Англичане заняли первое место в группе В

29 ноября 2022, 22:55 | Обновлено 30 ноября 2022, 00:09
1305
7
Уверенный шаг в плей-офф. Сборная Англии с дублем Рашфорда разгромила Уэльс
Getty Images/Global Images Ukraine

Перед заключительным туром группового раунда ЧМ-2022 сборная Англии лидировала в квартете В и для выхода в плей-офф ей хватало и ничейного результата с командой Уэльса. Но вряд ли «львов» в 1/8 финала устраивала встреча с Нидерландами, поэтому нацелены они были исключительно на первое место. У валлийцев шансы на проход в следующую стадию турнира были невелики, и победы в сегодняшнем противостоянии могло не хватить для выполнения этой задачи.

В первой половине встречи англичане владели территориальным преимуществом, но до особо опасных моментов у ворот Уэльса дело не доходило. Валлийцы сконцентрировались на обороне своих ворот, а с контратакующей игрой у них дела обстояли совсем плохо. Хотя англичане могли забить быстрый гол, когда Уорд успел выйти и заблокировать удар Рашфорда. Еще вспоминается удар Фодена с разворота из центра штрафной, когда мяч пролетел над перекладиной.

Getty Images/Global Images Ukraine

Создавалось впечатление, что номинальные гости контролируют ситуацию и не спешат форсировать события, выжидая свой момент для реализации. Но даже большое количество стандартных положений у ворот «драконов» не заканчивалось какой-либо остротой. В середине тайма у валлийцев произошла первая неприятность. После сильного удара соперника повреждения получил Неко Уильямс. Защитник смог продолжить поединок, но все же был вынужден покинуть поле еще до перерыва.

В перерыве тренерский штаб сборной Уэльса заменил многолетнего лидера команды Гарета Бэйла, который был малозаметен в первом тайме. Но это не помогло: проблемы у валлийцев начались вскоре после возобновления игры. Англичане заработали штрафной напротив ворот, и Рашфорд хлестким ударом отправил мяч в сетку. «Драконы» развели мяч в центре поля и сразу его потеряли. Футбольный снаряд оказался у Кейна на правом фланге, и форвард прострелил на дальнюю штангу, откуда Фоден удвоил преимущество сборной Англии.

Такое развитие событий заставило активизироваться валлийцев, и они едва не отквитали один гол. Мур пробил из-за пределов штрафной, а Пикфорд продемонстрировал свою реакцию после рикошета от головы Магуайра. Но на большее футболистов сборной Уэльса не хватило. Англичане уверенно вели игру и организовали еще одно взятие ворот. Филлипс выдал длинную передачу на ход Рашфорду, который вошел в правый угол штрафной, покачал оппонента и нанес точный удар, с которым не справился Уорд.

После этого вопросы о победителе противостояния были сняты. На последних минутах встречи англичане могли еще более увеличить свое преимущество (Стоунз с линии вратарской не попал в цель), но счет остался прежним. Сборная Англии с первого места группы В вышла в 1/8 финала чемпионата мира, где встретится с Сенегалом.

​Чемпионат мира. Группа В. 3 тур.

Уэльс – Англия – 0:3

Рашфорд (50, 68), Фоден (52)

Джеймс (29), Рэмзи (61)

Уэльс: Уорд, Ампаду, Дэвис (Моррелл, 59), Родон, Мефам, Уильямс (Робертс, 36), Аллен (Колдуэлл, 81), Рэмзи, Мур, Бэйл (Джонсон, 46), Джеймс (Уилсон, 76).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Стоунз, Уокер (Александер-Арнольд, 57), Шоу (Триппьер, 65), Беллингем, Хендерсон, Райс (Филлипс, 58), Фоден, Рашфорд (Грилиш, 76), Кейн (Уилсон, 58).

Арбитр: Славко Винчич (Словения)

Стадион: «Ахмед бин Али» (Ар-Райян, Катар)

УЭЛЬС – АНГЛИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Источник Sport.ua
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Комментарии 7
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KIEWADIM
Блин, каким мы лашарам слились. Было бы две игры, то мы б их размазали
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+1
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roman75zpr
В Уэльса ни одного гола с игры на ЧМ, да уж... 
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+1
Dar Veter
Штатам слили 1 балл за ленд-лиз.)
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-8
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