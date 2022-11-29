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Чемпионат мира
29 ноября 2022, 13:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 13:53
63
0

Уэльс - Англия. Текстовая трансляция матча

Текстовая трансляция поединка 3-го тура чемпионата мира

29 ноября 2022, 13:51 | Обновлено 29 ноября 2022, 13:53
63
0
Уэльс - Англия. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 29 ноября, сборная Уэльса в третьем туре ЧМ-2022 по футболу в Ар-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» сыграет с Англией. Начало матча – в 21:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом туре Англия уверенно одолела Иран (6:2), а во втором разошлась миром с США (0:0). Валлийцы также не определили победителя в поединке со «звездно-полосатыми» (1:1), но уступили Ирану (1:2), чем невероятно усложнили себе турнирное положение.

Уэльсу для выхода в плей-офф нужна только победа. Англия может выйти дальше и проиграв, но, наверное, коллектив Гарета Саутгейта сделает все, чтобы закончить групповой этап на первой строчке.

Последняя встреча между этими командами была в 2020 году. Тогда англичане сумели уверенно обыграть «драконов» (3:0).

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия, за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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