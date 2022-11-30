САУТГЕЙТ: «Рэшфорд мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Уэльса (3:0):

В первом тайме мы полностью контролировали игру, но не создали достаточного количества моментов. Мы немного выбились из равновесия и думали, что сможем задействовать Маркуса Рэшфорда и Фила Фодена. И это сработало. Наши нападающие не были на высоте в первом тайме, но во втором они реально сделали игру.

Нужно атаковать со всех сторон. Это проблема для соперника, если угроза исходит из разных частей поля. Это конкуренция за место в составе, и футболисты должны действовать».

Мы довольны выступлением Маркуса Рэшфорда. Он серьезно прибавил с момента Евро-2020 прошлым летом. Он мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить».

ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 50 мин.

ГОЛ! 0:2. Фоден, 52 мин.

ГОЛ! 0:3. Рэшфорд, 68 мин