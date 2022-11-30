Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. САУТГЕЙТ: «Рэшфорд мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить»
Чемпионат мира
Уэльс
29.11.2022, FT 0 : 3
Англия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
30 ноября 2022, 02:12 | Обновлено 30 ноября 2022, 03:13
67
0

САУТГЕЙТ: «Рэшфорд мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить»

Главный тренер сборной Англии прокомментировал победу над Уэльсом на ЧМ

30 ноября 2022, 02:12 | Обновлено 30 ноября 2022, 03:13
67
0
САУТГЕЙТ: «Рэшфорд мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Саутгейт и Рэшфорд

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал победу в матче 3-го тура ЧМ-2022 против Уэльса (3:0):

В первом тайме мы полностью контролировали игру, но не создали достаточного количества моментов. Мы немного выбились из равновесия и думали, что сможем задействовать Маркуса Рэшфорда и Фила Фодена. И это сработало. Наши нападающие не были на высоте в первом тайме, но во втором они реально сделали игру.

Нужно атаковать со всех сторон. Это проблема для соперника, если угроза исходит из разных частей поля. Это конкуренция за место в составе, и футболисты должны действовать».

Мы довольны выступлением Маркуса Рэшфорда. Он серьезно прибавил с момента Евро-2020 прошлым летом. Он мог сделать хет-трик сегодня, но еще нужно прибавить».

ГОЛ! 0:1. Рэшфорд, 50 мин.

ГОЛ! 0:2. Фоден, 52 мин.

ГОЛ! 0:3. Рэшфорд, 68 мин

События матча

68’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
51’
ГОЛ ! Мяч забил Фил Фоден (Англия).
50’
ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Англия).
По теме:
Гарет БЭЙЛ: «Я буду продолжать играть до тех пор, пока могу и пока нужно»
Майк Тайсон пообещал избить Канело Альвареса за то, что он угрожал Месси
ВИДЕО. USA, USA! Как Байден порадовался победе США над Ираном на ЧМ
сборная Англии по футболу сборная Уэльса по футболу ЧМ-2022 по футболу Маркус Рэшфорд Фил Фоден видео голов и обзор Уэльс - Англия Гарет Саутгейт
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник BBC
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Футбол | 29 ноября 2022, 20:33 0
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили
Стало известно, сколько Шахтер заплатил за Гочолейшвили

Игрок обошелся дороже своей номинальной стоимости на Transfermarkt

Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Футбол | 29 ноября 2022, 07:55 0
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф

Франция, Бразилия и Португалия досрочно завоевали путевки в 1/8 финала

Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Футбол | 29.11.2022, 09:47
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
Высоколиквидный актив. Как легионер Шахтера неожиданно расцвел в аренде
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 30.11.2022, 00:23
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 29.11.2022, 23:02
США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
США выиграли у Ирана и вышли в 1/8 финала чемпионата мира
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
29.11.2022, 10:30 28
Футбол
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 37
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
Александр КУЧЕР: «Благодарю ВСУ за то, что мы сумели провести первый круг»
28.11.2022, 18:11 4
Футбол
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
Контиолахти-2022. Украинцы не попали в топ-25 в первой гонке сезона
29.11.2022, 15:56 3
Биатлон
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
Сергей СЕДНЕВ: «Слезы Брынзака были искренними»
28.11.2022, 14:50 7
Биатлон
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
Осечка фаворита. Кривбасс первым в сезоне УПЛ обыграл Днепр-1
28.11.2022, 16:25 45
Футбол
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
Просто не будет: с чем Украина подходит к новому биатлонному сезону?
29.11.2022, 09:00 2
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности