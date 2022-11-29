Во вторник, 29 ноября, состоится матч заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором сыграют национальные сборные Уэльса и Англии. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по Киеву.

Уэльс

Сборная Уэльса лишь второй раз в истории играет на чемпионатах мира. Впервые валлийцы попали на Мундиаль в 1958 году, причем сразу же вышли в плей-офф, где на стадии четвертьфинала минимально уступили (0:1) будущему чемпиону – Бразилии. О том, как Уэльс добывал путевку на турнир в Катаре украинским болельщикам вряд ли стоит напоминать, ведь именно «сине-желтых» в финале плей-офф европейской квалификации валлийцы и обыграли со счетом 1:0 благодаря автоголу Андрея Ярмоленко…

В стартовом матче на Мундиале в Катаре сборной Уэльса не без проблем удалось зацепиться за ничью в матче с командой Соединенных Штатов Америки (1:1), а во втором туре Гарет Бэйл и компания сенсационно проиграли Ирану (0:2), дважды пропустив в компенсированное время. Теперь валлийцам не остается ничего другого, кроме как побеждать Англию и надеяться, что США и Иран сыграют вничью. Только так Уэльс может выйти в плей-офф турнира.

Есть, конечно, мизерная вероятность, что валлийцам удастся победить Англию с разницей в 4 мяча или больше. Тогда Уэльс гарантированно получит путевку в 1/8 финала, однако такой расклад из разряда фантастики.

Англия

Команда Гарета Саутгейта, напротив, уже одной ногой в плей-офф чемпионата мира. Единственный сценарий, при котором англичане покинут Катар уже после групповой стадии, описан выше и вряд ли кто-то всерьез его рассматривает. Но родоначальники футбола наверняка хотят выйти в 1/8 финала с первого места, чтобы получить в соперники команду, завершившую групповой раунд на второй строчке своего квартета.

Поэтому Англия, безусловно, постарается одержать победу в этом британском дерби. Амбиции англичан – добраться в Катаре до финала и выиграть турнир. После разгрома Ирана (6:2) в стартовом туре многие поверили, что подопечным Саутгейта по силам выиграть престижнейший трофей. Ничья с Соединенными Штатами Америки (0:0) во втором туре показала, что представителям Туманного Альбиона будет очень непросто в плей-офф, где их ожидают встречи с куда более мастеровитыми оппонентами.

Ориентировочные составы

Уэльс: Хеннесси – Ампаду, Бен Дэвис, Родон, Робертс, Уильямс, Рэмзи, Аллен, Бэйл, Джэймс, Джонсон.

Англия: Пикфорд – Триппьер, Стоунз, Магуайр, Шоу, Беллингем, Райс, Маунт, Сака, Кейн, Стерлинг.

29 ноября, вторник