Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча
Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022
Во вторник 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся поединок 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии. Со счетом 3:0 победили англичане.
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Sport.ua провел текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия
Видеообзор матча
ГОЛ! 0:1! Рэшфорд, 50 минута. Нападающий сборной Англии безупречно исполнил удар со штрафного
ГОЛ! 0:2! Фоден, 52 минута. Хавбек удвоил перевес Англии с передачи Кейна
ГОЛ! 0:3! Рэшфорд, 68 минута. Нападающий оформил дубль, совершив классный индивидуальный проход
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