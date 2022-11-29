Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча
Чемпионат мира
29 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:58
2289
0

Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео голов в матче ЧМ-2022

29 ноября 2022, 22:57 | Обновлено 29 ноября 2022, 23:58
2289
0
Уэльс – Англия – 0:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник 29 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» состоялся поединок 3-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 между сборными Уэльса и Англии. Со счетом 3:0 победили англичане.

Sport.ua провел текстовую трансляцию матча Уэльс – Англия

Видеообзор матча

ГОЛ! 0:1! Рэшфорд, 50 минута. Нападающий сборной Англии безупречно исполнил удар со штрафного

ГОЛ! 0:2! Фоден, 52 минута. Хавбек удвоил перевес Англии с передачи Кейна

ГОЛ! 0:3! Рэшфорд, 68 минута. Нападающий оформил дубль, совершив классный индивидуальный проход

По теме:
Англия повторила результат группового турнира ЧМ-2006
У Роналду отобрали гол! В ФИФА пояснили, почему автор – Бруну Фернандеш
Сборная Англии достигла на ЧМ гвардейского голевого юбилея
ЧМ-2022 по футболу сборная Уэльса по футболу сборная Англии по футболу Уэльс - Англия видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Футбол | 29 ноября 2022, 15:45 5
Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю
Роналду или Фернандеш? Специальная комиссия ФИФА решит, кто забил Уругваю

Споры продолжаются

Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Футбол | 29 ноября 2022, 14:15 5
Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре
Любители русского мира. Сербия может заплатить за флаг рф на ЧМ в Катаре

Сербские фанаты показали себя явно с не самой лучше стороны

В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
Футбол | 29.11.2022, 23:10
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
В плей-офф будет жарко. Определены две пары 1/8 финала чемпионата мира
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
Футбол | 29.11.2022, 10:30
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
ФОТО. Павелко в суде. Президенту УАФ выбирают меру пресечения
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 29.11.2022, 13:30
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
29.11.2022, 11:20
Биатлон
ISW: «Россияне преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута»
ISW: «Россияне преувеличивают свои достижения вблизи Бахмута»
29.11.2022, 07:19 1
Война
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
Лукаку пришлось разнимать большую драку в сборной Бельгии
29.11.2022, 11:28 9
Футбол
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 11
Футбол
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
Скандальная победа Шахтера, ничья Динамо, дерби не в пользу Днепра-1
29.11.2022, 13:26 3
Футбол
Джошуа не впечатлен. Энтони не хочет драться с Уайтом
Джошуа не впечатлен. Энтони не хочет драться с Уайтом
28.11.2022, 19:28
Бокс
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
Турнирные таблицы ЧМ после 2-го тура. Три команды уже вышли в плей-офф
29.11.2022, 07:55
Футбол
Источник: Павелко арестован на два месяца
Источник: Павелко арестован на два месяца
29.11.2022, 12:40 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности