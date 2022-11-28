Чемпионат мира28 ноября 2022, 20:43 |
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Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Вашему вниманию видео голов матча ЧМ-2022
28 ноября 2022, 20:43 |
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В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.
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Читайте также:Бразилия – Швейцария. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видео голов будет появляться в режиме онлайн.
Обзор матча:
1:0 – Каземиро, 83-я минута:
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