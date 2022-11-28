В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.

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Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

Обзор матча:

1:0 – Каземиро, 83-я минута: