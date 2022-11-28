Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Чемпионат мира
28 ноября 2022, 20:43 |
3763
0

Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча

Вашему вниманию видео голов матча ЧМ-2022

28 ноября 2022, 20:43 |
3763
0
Бразилия – Швейцария – 1:0. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В Дохе на стадионе «974» проходит матч 2-го тура групповой стадии чемпионата мира в квартете G между сборными Бразилии и Швейцарии.

Видео голов будет появляться в режиме онлайн.

Обзор матча:

1:0 – Каземиро, 83-я минута:

По теме:
ФОТО. У испанских фанатов на ЧМ-2022 отобрали флаг полка Азов
Дидье ДЕШАМ: «Мбаппе поставил себе цель – победа на ЧМ»
Бразилия не проигрывает на групповых этапах ЧМ 17 матчей подряд. Это рекорд
ЧМ-2022 по футболу сборная Швейцарии по футболу сборная Бразилии по футболу видео голов и обзор Бразилия - Швейцария
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 28 ноября 2022, 01:10 0
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты

Мундиаль будет проходить с 20 ноября по 18 декабря в Катаре

ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
Футбол | 28 ноября 2022, 08:05 1
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»
ВИДЕО. Вратарь сборной Польши завершил интервью словами «Слава Україні»

Войцех Щенсны поддержал Украину

Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Футбол | 27.11.2022, 23:36
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Испания – Германия – 1:1. Обмен ударами. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Футбол | 28.11.2022, 17:52
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
Южная Корея – Гана – 2:3. Видео голов и обзор матча
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
Футбол | 28.11.2022, 16:21
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
ВИДЕО. Южная Корея сравняла счет за три минуты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
Известный боксер пригрозил Месси из-за неуважения к Мексике
28.11.2022, 09:48 4
Футбол
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
ЛЧ по футзалу. Кошмар Барсы, огорчение Урагана. Кто пробился в полуфинал?
27.11.2022, 00:35
Футзал
Один из городов на россии остался без света и воды
Один из городов на россии остался без света и воды
27.11.2022, 18:30 1
Война
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
А сами что забыли на ЧМ? Иран требует дисквалифицировать США на 10 матчей
28.11.2022, 10:32 9
Футбол
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
Уникальное событие. Матч Аргентина – Мексика практически вошел в историю
27.11.2022, 05:30 9
Футбол
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
Гранды под угрозой вылета. Турнирные таблицы ЧМ-2022 в группах E и F
27.11.2022, 23:59 3
Футбол
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
Ураган обыграл сербскую Лозницу в ЛЧ, и теперь нужно поражение Спортинга
26.11.2022, 19:45 2
Футзал
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
Зачем играть в футбол, если можно драться? Шоу на матче спартака и зенита
27.11.2022, 20:15 13
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности