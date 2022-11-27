Хорватия – Канада. Стали известны стартовые составы на матч
Модрич и Ковачич – в центре полузащиты хорватов
В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады.
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Игра пройдет в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.
Стартовые составы на матч:
Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Ливая, Крамарич, Перишич
Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис
Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.
Ivan gets his second start of the tournament! 👇 https://t.co/NBsWVEfpl5— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) November 27, 2022
YOUR #CANMNT STARTING XI! 🇨🇦#WeCAN pic.twitter.com/A9O3EbrWRh— Canada Soccer (@CanadaSoccerEN) November 27, 2022
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