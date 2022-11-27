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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:57
586
2

Хорватия – Канада. Стали известны стартовые составы на матч

Модрич и Ковачич – в центре полузащиты хорватов

27 ноября 2022, 17:20 | Обновлено 27 ноября 2022, 17:57
586
2
Хорватия – Канада. Стали известны стартовые составы на матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Ливая, Крамарич, Перишич

Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

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Источник Sport.ua
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Gargantua
много старичков, перебегают их канадцы
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Леха
Канада победит 2-1
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