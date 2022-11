Хорватия – Канада. Стали известны стартовые составы на матч

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу в группе F между сборными Хорватии и Канады.

Игра пройдет в Дохе на международном стадионе имени шейха Халифы. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

Стартовые составы на матч:

Хорватия: Ливакович, Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса, Брозович, Модрич, Ковачич, Ливая, Крамарич, Перишич

Канада: Борян, Ларейя, Витория, Миллер, Джонстон, Хатчинсон, Эуштакиу, Ларин, Дэвид, Бьюкенен, Дэвис

Sport.ua проводит видеотрансляцию игры.

Ivan gets his second start of the tournament! 👇 https://t.co/NBsWVEfpl5