Коста-Рика забила с первого удара в створ на чемпионате мира

В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» 27 ноября состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022, а которой Япония минимально уступила Коста-Рике (0:1).

Любопытно, что костариканцы забили единственный гол с первого же удара, который полетел в створ японцев. Более того, в первом матче с Испанией команда из Центральной Америки вообще ни разу не пробила по воротам соперников.

Суммарный xG (показатель ожидаемых забитых голов) после двух матчей у костариканцев составил 0.12.

81 минута. 0:1. Фуллер Спенс

1 - Costa Rica have scored with their first shot on target at the Word Cup 2022 (four total shots). Effectiveness. pic.twitter.com/ttnRDwph1R