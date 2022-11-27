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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 14:30 |
694
0

Коста-Рика забила с первого удара в створ на чемпионате мира

Невероятная эффективность

27 ноября 2022, 14:30 |
694
0
Коста-Рика забила с первого удара в створ на чемпионате мира
Getty Images/Global Images Ukraine

В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» 27 ноября состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022, а которой Япония минимально уступила Коста-Рике (0:1).

Любопытно, что костариканцы забили единственный гол с первого же удара, который полетел в створ японцев. Более того, в первом матче с Испанией команда из Центральной Америки вообще ни разу не пробила по воротам соперников.

Суммарный xG (показатель ожидаемых забитых голов) после двух матчей у костариканцев составил 0.12.

81 минута. 0:1. Фуллер Спенс

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Источник Opta
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