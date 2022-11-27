Коста-Рика забила с первого удара в створ на чемпионате мира
Невероятная эффективность
В Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» 27 ноября состоялась игра 2-го тура в квартете Е групповой стадии мундиаля-2022, а которой Япония минимально уступила Коста-Рике (0:1).
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Любопытно, что костариканцы забили единственный гол с первого же удара, который полетел в створ японцев. Более того, в первом матче с Испанией команда из Центральной Америки вообще ни разу не пробила по воротам соперников.
Суммарный xG (показатель ожидаемых забитых голов) после двух матчей у костариканцев составил 0.12.
81 минута. 0:1. Фуллер Спенс
1 - Costa Rica have scored with their first shot on target at the Word Cup 2022 (four total shots). Effectiveness. pic.twitter.com/ttnRDwph1R— OptaJose (@OptaJose) November 27, 2022
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поляки справились с сенсационным соперником
Услугами Жозе Боту интересовался клуб английской Премьер-лиги