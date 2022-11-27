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Чемпионат мира
Япония
27.11.2022, FT 0 : 1
Коста-Рика
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 13:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:15
527
1

Коста-Рика наказала Японию за ошибку в защите. В Германии все обрадовались

Единственный гол в матче забил Кейшер Фуллер на 81-й минуте

27 ноября 2022, 13:55 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:15
527
1
Коста-Рика наказала Японию за ошибку в защите. В Германии все обрадовались
Getty Images/Global Images Ukraine

27 ноября в Катаре состоялся матч 2-го тура чемпионата мира 2022, в котором встречались сборные Японии и Коста-Рики.

Поединок в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али» вызвал интерес не только у болельщиков этих команд. Ведь японцы в 1-м туре сенсационно обыграли команду Германии (2:1) и начали всерьез рассчитывать на выход в плей-офф. Коста-Рика была разгромлена Испанией (0:7) и тоже была заинтересована в наборе очков, чтобы забыть об унижении.

Первый тайм прошел в довольно вялом темпе. Японцы катали мяч в центре поля, не находя вариантов для обострения атаки. Им явно не хватало скоростей, поэтому костариканцы без проблем закрывали свободные зоны.

Только под конец первого тайма вялый ход игры был оживлен парой горчичников, которые арбитр показал Антони Контрерасу из Коста-Рики и Мики Ямане из Японии за грубую игру.

Сразу после перерыва японцы провели две замены, заиграли поострее и создали несколько ударов, как бы оправдывая свой статус фаворита матча.

Первый удар в створ в матче случился на 48-й минуте. Хидемаса Морита пробил с линии штрафной в правый угол ворот, но голкипер Кейлор Навас был начеку и в прыжке отбил мяч.

На 70-й минуте атака Японии могла привести к выходу Дзюни Ито один на один с Кейлором Навасом. Казалось, что Франсиско Кальво совершил фол последней надежды, умышленно остановив соперника за плечо. Однако судья показал лишь желтую карточку.

У костариканцев выделить можно Кейлора Навас, который заблокировал все попытки японцев открыть счет.

Когда казалось, что игра завершится нулевой ничьей, на 81-й минуте Коста-Рика неожиданно забила гол. Японцы потеряли мяч на своей половине поля. Кейшер Фуллер получил пас на ход и решил пробить по высоте в дальний угол. Голкипер вышел далековато вперед и не сумел отбить мяч, только чиркнув его перчатками. 1:0 в пользу Коста-Рики.

Шанс отыграться японцы имели на 88-й минуте. Чудом Кейлор Навас сумел спасти свою команду в суматохе перед воротами. Мяч скакал как в пинболе, но в лунку не залетел.

Такой результат, 1:0 в пользу Коста-Рики, порадовал поклонников сборной Германии. Шансы немцев на выход из группы резко повысились.

Ситуация в группе: Испания – 3 очка (1 игра), Япония – 3 очка (2 игры), Коста-Рика – 3 очка (1 игра), Германия – 0 очков (1 игра).

Вечером в 21:00 состоится центральный матч группы между Испанией и Германией.

Чемпионат мира 2022. 2-й тур. Группа E

27 ноября, 12:00, Эр-Райан, стадион Ахмед бин Али

Япония – Коста-Рика – 0:1

Гол: Фуллер, 81.

Япония: Гонда, Ямане (Митома, 62), Йосида, Итакура, Нагатомо (Ито, 46), Эндо, Камада, Морита, Доан (Ито, 67), Сома (Минамино, 82), Уэда (Асано, 46).

Коста-Рика: Навас, Фуллер, Дуарте, Уостон, Кальво, Овьедо, Борхес (Салас, 89), Техеда, Торрес (Агилера, 65), Кэмпбелл (Чакон, 90), Контрерас (Беннетте, 65).

Предупреждения: Контрерас (41), Ямане (44), Борхес (61), Кальво (70), Итакура (84), Эндо (90).

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кейшер Фуллер (Коста-Рика).
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Источник Sport.ua
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Brian
Очень слабо японцы отыграли. Удивительно как немцев обыграли
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