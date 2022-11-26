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Япония
27.11.2022 12:00 - : -
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Чемпионат мира
26 ноября 2022, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:48
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Япония – Коста-Рика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 27 ноября в 12:00 поединок Мундиаля-2022

26 ноября 2022, 20:24 | Обновлено 26 ноября 2022, 20:48
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0
Япония – Коста-Рика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, состоится матч группового раунда чемпионата мира, в котором встретятся сборные Японии и Коста-Рики.

Поединок состоится в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али». Начало матча в 12:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

Кто может сыграть за Японию

Вратари: Сюити Гонда («Симидзу С‑Палс»), Дэниел Шмидт («Сент-Трюйден»), Эйдзи Кавасима («Страсбур»).

Защитники: Мики Ямане («Кавасаки Фронтале»), Хироки Сакаи («Урава Редс»), Мая Есида («Шальке»), Такэхиро Томиясу («Арсенал»), Сего Танигути («Кавасаки Фронтале»), Ко Итакура («Боруссия» Менхенгладбах), Хироки Ито («Штутгарт»), Юто Нагатомо («Токио»), Юта Накаяма («Хаддерсфилд»).

Полузащитники: Ватару Эндо («Штутгарт»), Хидэмаса Морита («Спортинг»), Ао Танака («Фортуна»), Гаку Сибасаки («Леганес»), Каору Митома («Брайтон»), Даити Камада («Айнтрахт»), Рицу Доан («Фрайбург»), Дзюня Ито («Реймс»), Такуми Минамино («Монако»), Такефуса Кубо («Реал Сосьедад»), Юки Сома («Нагоя Грампус»).

Нападающие: Дайдзэн Маэда («Селтик»), Такума Асано («Бохум»), Аясе Уэда («Серкль Брюгге»).

Кто может сыграть за Коста-Рику

Вратари: Кейлор Навас (ПСЖ), Эстебан Альварадо («Эредиано»), Патрик Секейра («Луго»).

Защитники: Франсиско Кальво («Коньяспор»), Хуан Пабло Варгас («Мильонариос»), Кендалл Вастон («Саприсса»), Оскар Дуарте («Аль-Вехда»), Даниэль Чакон («Колорадо Рэпидс»), Кейшер Фуллер («Эредиано»), Карлос Мартинес («Сан-Карлос») Брайан Овьедо («Реал Солт Лейк»), Рональд Матарррита («Цинциннати»).

Полузащитники: Ельцин Техеда («Эредиано»), Чельсо Боргес («Алахуэленсе»), Юстин Салас («Саприсса»), Роан Уилсон («Гресия»), Жерсон Торрес («Эредиано»), Дуглас Лопес («Эредиано»), Джевисон Беннетт («Сандерленд»), Энтони Эрнандес («Пунтаренас»), Брэндон Агуйлера («Ноттингем Форест»), Брайан Руис («Алахуэленсе»).

Нападающие: Хоэль Кэмпбелл («Леон»), Энтони Контрерас («Эредиано»), Хоан Венегас («Алахуэленсе»).

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Источник Sport.ua
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