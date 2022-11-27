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Япония
27.11.2022, FT 0 : 1
Коста-Рика
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Чемпионат мира
27 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:43
815
1

Япония – Коста-Рика – 0:1. Хватило одного раза. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 2-го тура чемпионата мира 2022 в Катаре

27 ноября 2022, 14:29 | Обновлено 27 ноября 2022, 14:43
815
1
Япония – Коста-Рика – 0:1. Хватило одного раза. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 27 ноября, в поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 отношения выяснили сборные Японии и Коста-Рики.

Костариканцам для победы над японцами хватило единственного голевого удара – 1:0. Его автором на 81-й минуте игры стал Фуллер Спенс.

1:0! Фуллер Спенс

Видеообзор матча

События матча

81’
ГОЛ ! Мяч забил Кейшер Фуллер (Коста-Рика).
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Источник Sport.ua
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pol-55
Воротар, як би одною рукою може б витягнув.
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