В воскресенье, 27 ноября, в поединке 2-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022 отношения выяснили сборные Японии и Коста-Рики.

Костариканцам для победы над японцами хватило единственного голевого удара – 1:0. Его автором на 81-й минуте игры стал Фуллер Спенс.

Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua

1:0! Фуллер Спенс

Видеообзор матча