В воскресенье, 27 ноября, в Эр-Райяне на стадионе «Ахмед бин Али», вместимостью 44 740 зрителей, состоится матч 2-го тура в квартете Е группового этапа чемпионата мира 2022, в котором отношения выяснят сборные Японии и Коста-Рики. Стартовый свисток прозвучит в 12:00 по Киеву.

Япония

Команда Хадзиме Мориясу в 1-м туре групповой стадии ЧМ-2022 стала автором одной из сенсаций – ей, напомним, удалось одержать волевую победу над Германией со счетом 2:1. Эта победа заметно подняла шансы японской сборной на выход в плей-офф, но и сильно запутала ситуацию в квартете.

Сейчас Япония и Испания, имея по 3 очка, являются лидерами группы. У Коста-Рики и Германии набранных баллов нет. Как следствие, исход предстоящего матча при определенных раскладах может оказаться роковым для немецкой команды. Если японцы обыгрывают костариканцев, а немцы не победят Испанию, то Бундестим может паковать чемоданы домой. И это будет не фантастика, а печальная реальность для команды Ханса-Дитера Флика. И не в последнюю очередь это произойдет по воле сборной Японии, которая, повторимся вновь, в стартовом матче в Катаре добилась качественной победы над немцами, продемонстрировав для ее достижения все лучшие качества своей нации – прилежность, веру в собственные силы и умение достигать, казалось бы, невозможного.

Коста-Рика

Подопечные Фернандо Суареса на почин группового турнира мундиаля-2022 пережили крупное разочарование – сборная Испании, по сути, уничтожила их с итоговым счетом 0:7. Признаться, в подобный исход матча между представителями Европы и Центральной Америки не верили, наверное, даже самые преданные поклонники испанской команды.

Поражение в матче с испанцами максимально приблизило сборную Коста-Рики к грани, за которой находится досрочный билет домой из Катара. Теперь парни Суареса права на осечку больше не имеют – в игре с Японией им нужна только победа. Поражение станет для них досрочным билетом домой, а ничья, видимо, только еще на три дня (до игры с Германией в заключительном туре) отсрочит возвращение на родину. В общем, нужна победа и только победа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что Япония в данном матче одержит победу. Поэтому, нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.48 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Япония: Гонда – Томиясу, Итакура, Йошида, Нагатомо, Морита, Шибасаки, Ито, Камада, Кубо, Асано.

Коста-Рика: Навас – Мартинес, Кальво, Дуарте, Овьедо, Техеда, Борхес, Беннетт, Фуллер Спенс, Контрерас, Кэмпбелл.

27 ноября