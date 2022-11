Легендарный Буффон спел оду в адрес сборной Ирана

44-летний итальянский голкипер Джанлуиджи Буффон дал оценку победе команды Ирана над сборной Уэльсом (2:0) в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2022. Признание нынешнего стража ворот клуба «Парма» получилось запредельно хвалебным.

«Вы войдете в историю за свое мужество. Сегодняшняя победа – это знак надежды и силы для тех, кто в вашей стране борется за свободу. Для многих вы герои, для меня пример», – написал Буффон в своем Твиттере.

Сборная Ирана 29 ноября в поединке 3-го тура ЧМ-2022 померится силами с командой США. Сейчас в таблице квартета В иранская команда с 3-мя очками занимает 2 место. Лидирует Англия, у которой также 3 очка после одного поединка. В 21:00 англичане начнут матч 2-го тура со сборной США, которая пока третья с 1 пунктом.

You will be remembered for your courage.

This win is a sign of hope and strength for those in your country who are fighting for freedom.

For many people you are heroes, for me an example.#FIFAWorldCup #Qatar2022 #IRN pic.twitter.com/zeGXOjwUVl