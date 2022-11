Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю

В пятницу, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Катара и Сенегала в группе А. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев.

Благодаря этой победе Сенегал стал первой африканской сборной, которая выиграла матч на этом мундиале. Ранее Марокко и Тунис сыграли вничью с Хорватией и Данией соответственно, а Гана уступила Португалии. К слову, Сенегал также не взял 3 очка в стартовом поединке, уступив Нидерландам.

К слову, сенегальцы во второй раз в истории забили 3 гола в одном матче чемпионата мира. Впервые это произошло во встрече ЧМ-2002 против Уругвая. Тогда игра завершилась со счетом 3:3.

А вот у Катара получилось историческое антидостижение. Катар – первая страна-организатор ЧМ, которая проиграла два первых матча на мундиале.

🇸🇳 Senegal become the first African team to win a game at the 2022 World Cup



🇶🇦 Qatar could become the first host nation to fail to win a single game at their own World Cup@midnite | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/lFUdgP6MJs