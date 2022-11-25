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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:42 | Обновлено 25 ноября 2022, 18:44
1660
0

Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю

Сенегал обыграл Катар со счетом 3:1

25 ноября 2022, 18:42 | Обновлено 25 ноября 2022, 18:44
1660
0
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Twitter

В пятницу, 25 ноября, состоялся матч 2-го тура ЧМ-2022 по футболу между сборными Катара и Сенегала в группе А. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу сенегальцев.

Благодаря этой победе Сенегал стал первой африканской сборной, которая выиграла матч на этом мундиале. Ранее Марокко и Тунис сыграли вничью с Хорватией и Данией соответственно, а Гана уступила Португалии. К слову, Сенегал также не взял 3 очка в стартовом поединке, уступив Нидерландам.

К слову, сенегальцы во второй раз в истории забили 3 гола в одном матче чемпионата мира. Впервые это произошло во встрече ЧМ-2002 против Уругвая. Тогда игра завершилась со счетом 3:3.

А вот у Катара получилось историческое антидостижение. Катар – первая страна-организатор ЧМ, которая проиграла два первых матча на мундиале.

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Источник Sport.ua
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