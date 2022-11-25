Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022
Чемпионат мира
Катар
25.11.2022, FT 1 : 3
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:17
1372
1

Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022

Катарцы отличились первым голом на домашнем Мундиале, но потеряли шансы побороться за выход в 1/8

25 ноября 2022, 17:00 | Обновлено 25 ноября 2022, 17:17
1372
1
Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

Проиграв Эквадору (0:2) в матче-открытии Мундиаля-2022, сборная Катара вошла в историю как первая хозяйка мирового первенства, потерпевшая поражение в стартовом матче. Счет на табло вполне точно отражал игру на поле, поэтому стало очевидным, что выйти в плей-офф у подопечных Феликса Санчеса Баса практически нет шансов, большинство экспертов списали их со счетов.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сенегальские футболисты, напротив, смотрелись очень хорошо в поединке с фаворитом группы – Нидерландами. Африканская команда вполне могла и вырывать победу, если бы не вратарь соперников, а два мяча Сенегал пропустил в концовке поединка. Так что именно команда Алиу Сиссе, представленная в Катаре без своего главного бомбардира Садио Мане, должна разыграть с Эквадором второе место в квартете.

Начало поединка доказало желание сенегальцев представить свой континент в 1/8 финала престижнейшего турнира. Еще до перерыва они открыли счет: на 41 минуте Булайе Диа забил первый гол своей сборной на чемпионате мира 2022, воспользовавшись грубой ошибкой Хухи. Опытный катарский футболист промахнулся по мячу после прострела с левого фланга.

В начале второго тайма подопечные Сиссе де-факто сняли с повестки дня вопрос об исходе поединка. На 48 минуте Фамара Дьедиу откликнулся на подачу с углового и точно пробил головой с правого угла вратарской, заставив голкипера катарцев во второй раз вынимать мяч из сетки.

В середине второго тайма сборная Катара, похоже, вспомнила, что является действующим чемпионом Азии и создала первый голевой момент. Алмоез Али практически расстреливал ворота после навеса с левого фланга, однако Эдуар Менди доказал, что не просто так считается одним из лучших стражей ворот в АПЛ. Голкипер «Челси» отвел угрозу, в прыжке переведя мяч на корнер.

Под конец поединка, когда казалось, что данная встреча лишена даже минимальной интриги, сборной Катара все-таки удалось забить первый в своей истории гол на чемпионатах мира. Вписал свое имя в историю Мохаммед Мунтари, который головой замкнул фланговый навес от Исмаиля Мохаммеда.

И все же Сенегал был в этот день сильнее. На 84 минуте Бамба Дьенг вернул разрыв в счете до двух мячей, поразив ворота соперников ударом в одно касание. Тем самым сенегальцы очень расстроили катарских болельщиков – те начали покидать трибуны, не дождавшись финального свистка.

1:3 – Катар де-факто может забыть о борьбе за выход в 1/8 финала. Почти наверняка поединок третьего тура с Нидерландами станет для катарцев последним на домашнем форуме. В то же время сборная Сенегала открыла для себя дорогу в плей-офф, спустя 4 дня её ждет ключевой поединок с Эквадором. Нужно ли Сенегалу обязательно побеждать, или же достаточно будет ничьей, – станет известно после поединка эквадорцев с нидерландцами.

Чемпионат мира 2022. Группа А. 2-й тур

Катар – Сенегал 1:3

0:1 – 41 Диа, 41 (0:1). Дьедиу, 48 (0:2). Мунтари, 78 (1:2). Дьенг, 84 (1:3).

Мохаммад (20), Диа (30), Ахмед (45), Якобс (52), Сисс (87), Мадибо (90).

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро (Абдулвахаб, 83), Хассан, Ахмед (Сальман, 83), Будиаф (Хатем, 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари, 74), Али, Афиф.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Сиссе, 77), Гуйе, Менди (Сарр, 78), Сарр (Ндиай, 74), Дьедиу (Дьенг, 74), Диа, Диатта (Сисс, 64).

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Мунтари (Катар).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фамара Дьедиу (Сенегал).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Сенегал).
По теме:
Нидерланды – Эквадор. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Врач сборной Бразилии: «Неймар и Данило пропустят следующий матч»
ФОТО. Как Катар забил свой первый гол, но проиграл Сенегалу
сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу сборная Катара по футболу Катар - Сенегал отчеты Денис Шаховец
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Денис Шаховец
Денис Шаховец Sport.ua
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Футбол | 25 ноября 2022, 11:55 4
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина
Сивасспор проведет с Динамо переговоры об аренде Беседина

Незабивной форвард может продолжить карьеру в Турции

Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
Футбол | 25 ноября 2022, 14:29 1
Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8
Йовичевич оценил Шахтер: команде - 10 баллов, себе - 7-8

Тренер доволен прогрессом команды

Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Футбол | 25.11.2022, 02:00
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Футбол | 24.11.2022, 20:00
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 25.11.2022, 10:50
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Чемпионат мира 2022 по футболу: календарь, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
У них точно даже мыслей таких не было.)
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
ФОТО. Марта Костюк в черном платье очаровала Дубай
25.11.2022, 07:41
Теннис
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
лукашенко пригрозил полным уничтожением Украины
24.11.2022, 12:55 14
Война
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
ВИДЕО. Феномен от Испании, Роналду дисквалифицирован, ставим на Гану
24.11.2022, 12:26
Футбол
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 2
Бокс
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
НОЙЕР: «Они могут забрать повязку, но никогда не заставят нас замолчать»
24.11.2022, 07:51 5
Футбол
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
24.11.2022, 01:00
Биатлон
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности