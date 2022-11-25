Хозяева могут забыть о плей-офф. Сенегал уверенно обыграл Катар на ЧМ-2022

Проиграв Эквадору (0:2) в матче-открытии Мундиаля-2022, сборная Катара вошла в историю как первая хозяйка мирового первенства, потерпевшая поражение в стартовом матче. Счет на табло вполне точно отражал игру на поле, поэтому стало очевидным, что выйти в плей-офф у подопечных Феликса Санчеса Баса практически нет шансов, большинство экспертов списали их со счетов.

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Сенегальские футболисты, напротив, смотрелись очень хорошо в поединке с фаворитом группы – Нидерландами. Африканская команда вполне могла и вырывать победу, если бы не вратарь соперников, а два мяча Сенегал пропустил в концовке поединка. Так что именно команда Алиу Сиссе, представленная в Катаре без своего главного бомбардира Садио Мане, должна разыграть с Эквадором второе место в квартете.

Начало поединка доказало желание сенегальцев представить свой континент в 1/8 финала престижнейшего турнира. Еще до перерыва они открыли счет: на 41 минуте Булайе Диа забил первый гол своей сборной на чемпионате мира 2022, воспользовавшись грубой ошибкой Хухи. Опытный катарский футболист промахнулся по мячу после прострела с левого фланга.

В начале второго тайма подопечные Сиссе де-факто сняли с повестки дня вопрос об исходе поединка. На 48 минуте Фамара Дьедиу откликнулся на подачу с углового и точно пробил головой с правого угла вратарской, заставив голкипера катарцев во второй раз вынимать мяч из сетки.

В середине второго тайма сборная Катара, похоже, вспомнила, что является действующим чемпионом Азии и создала первый голевой момент. Алмоез Али практически расстреливал ворота после навеса с левого фланга, однако Эдуар Менди доказал, что не просто так считается одним из лучших стражей ворот в АПЛ. Голкипер «Челси» отвел угрозу, в прыжке переведя мяч на корнер.

Под конец поединка, когда казалось, что данная встреча лишена даже минимальной интриги, сборной Катара все-таки удалось забить первый в своей истории гол на чемпионатах мира. Вписал свое имя в историю Мохаммед Мунтари, который головой замкнул фланговый навес от Исмаиля Мохаммеда.

И все же Сенегал был в этот день сильнее. На 84 минуте Бамба Дьенг вернул разрыв в счете до двух мячей, поразив ворота соперников ударом в одно касание. Тем самым сенегальцы очень расстроили катарских болельщиков – те начали покидать трибуны, не дождавшись финального свистка.

1:3 – Катар де-факто может забыть о борьбе за выход в 1/8 финала. Почти наверняка поединок третьего тура с Нидерландами станет для катарцев последним на домашнем форуме. В то же время сборная Сенегала открыла для себя дорогу в плей-офф, спустя 4 дня её ждет ключевой поединок с Эквадором. Нужно ли Сенегалу обязательно побеждать, или же достаточно будет ничьей, – станет известно после поединка эквадорцев с нидерландцами.

Чемпионат мира 2022. Группа А. 2-й тур

Катар – Сенегал 1:3

0:1 – 41 Диа, 41 (0:1). Дьедиу, 48 (0:2). Мунтари, 78 (1:2). Дьенг, 84 (1:3).

Мохаммад (20), Диа (30), Ахмед (45), Якобс (52), Сисс (87), Мадибо (90).

Катар: Баршам, Мохаммад, Хухи, Ро-Ро (Абдулвахаб, 83), Хассан, Ахмед (Сальман, 83), Будиаф (Хатем, 69), Мадибо, Аль-Хайдос (Мунтари, 74), Али, Афиф.

Сенегал: Менди, Сабали, Кулибали, Диалло, Якобс (Сиссе, 77), Гуйе, Менди (Сарр, 78), Сарр (Ндиай, 74), Дьедиу (Дьенг, 74), Диа, Диатта (Сисс, 64).