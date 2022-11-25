Чемпионат мира25 ноября 2022, 18:30 |
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Катар - Сенегал - 1:3. Хозяева в плей-офф точно не выйдут. Обзор матча
Фрагменты матча чемпионата мира
25 ноября 2022, 18:30 |
1656
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В 15:00 начался матч 2-го тура чемпионата мира в группе A между сборными Катара и Сенегала. Обе команды проиграли свои стартовые встречи на турнире.
Катар уступил со счетом 1:3 и прекратил борьбу за плей-офф.
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Катар - Сенегал 1:3. Обзор матча
Катар - Сенегал 0:1. Гол Диа
Катар - Сенегал 0:2. Гол Дьедью
Катар - Сенегал 1:2. Гол Мунтари
Катар - Сенегал 1:3. Гол Дьенга
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Мунтари (Катар).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фамара Дьедиу (Сенегал).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Сенегал).
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