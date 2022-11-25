Катар - Сенегал - 1:3. Хозяева в плей-офф точно не выйдут. Обзор матча

В 15:00 начался матч 2-го тура чемпионата мира в группе A между сборными Катара и Сенегала. Обе команды проиграли свои стартовые встречи на турнире.

Катар уступил со счетом 1:3 и прекратил борьбу за плей-офф.

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Катар - Сенегал 1:3. Обзор матча

Катар - Сенегал 0:1. Гол Диа

Катар - Сенегал 0:2. Гол Дьедью

Катар - Сенегал 1:2. Гол Мунтари

Катар - Сенегал 1:3. Гол Дьенга