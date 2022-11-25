Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Катар - Сенегал - 1:3. Хозяева в плей-офф точно не выйдут. Обзор матча
Чемпионат мира
Катар
25.11.2022, FT 1 : 3
Сенегал
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
25 ноября 2022, 18:30 |
1656
2

Катар - Сенегал - 1:3. Хозяева в плей-офф точно не выйдут. Обзор матча

Фрагменты матча чемпионата мира

25 ноября 2022, 18:30 |
1656
2
Катар - Сенегал - 1:3. Хозяева в плей-офф точно не выйдут. Обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В 15:00 начался матч 2-го тура чемпионата мира в группе A между сборными Катара и Сенегала. Обе команды проиграли свои стартовые встречи на турнире.

Катар уступил со счетом 1:3 и прекратил борьбу за плей-офф.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Катар - Сенегал 1:3. Обзор матча

Катар - Сенегал 0:1. Гол Диа

Катар - Сенегал 0:2. Гол Дьедью

Катар - Сенегал 1:2. Гол Мунтари

Катар - Сенегал 1:3. Гол Дьенга

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Амаду Бамба Дьенг (Сенегал).
78’
ГОЛ ! Мяч забил Мохаммед Мунтари (Катар).
48’
ГОЛ ! Мяч забил Фамара Дьедиу (Сенегал).
41’
ГОЛ ! Мяч забил Булайе Диа (Сенегал).
По теме:
ПЕЙДЖ: «В момент удаления у нас было сразу пять форвардов на поле»
Кевин ДЕ БРЮЙНЕ: «Бельгия не может играть как Ман Сити»
ВИДЕО. Валенсия снова забил за Эквадор и сравнял счет в игре с Нидерландами
сборная Катара по футболу сборная Сенегала по футболу ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Футбол | 25 ноября 2022, 18:42 0
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю
Достижение и антирекорд. Матч Катар – Сенегал вошел в историю

Сенегал обыграл Катар со счетом 3:1

Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Футбол | 24 ноября 2022, 20:00 1
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой
Эмоциональный вихрь. Португалия едва удержала победу над Ганой

Команды играли в откровенно скучный футбол вплоть до заключительного отрезка игрового времени

Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Футбол | 25.11.2022, 02:00
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Врач сборной Бразилии рассказал подробности о травме Неймара
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
Футбол | 25.11.2022, 15:54
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
Групповой этап - без Неймара. Сборная Бразилии потеряла лидера
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Футбол | 24.11.2022, 23:28
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
ВИДЕО. Как выглядел шедевральный гол Ришарлисона из-за ворот
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Dar Veter
Ух ты, испугались.) 
Первый гол Катара на ЧМ!!!
Ответить
0
Dar Veter
Сегодня ужин без рыбы, а мясо они все равно только по праздникам видят.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
Футбольный агент: «Во время ракетной атаки игроки Динамо упали на лед»
24.11.2022, 19:07 4
Футбол
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
Спас пенальти Мудрика. Шахтер с трудом обыграл Ворсклу
23.11.2022, 17:53 47
Футбол
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
Жена Усика: «Они прикрывают свои преступления самым святым! Вот уроды!»
25.11.2022, 09:57 2
Бокс
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
Германия – Япония – 1:2. Еще одна сенсация. Видео голов и обзор матча
23.11.2022, 17:15
Футбол
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
Ураган начал элитный раунд Лиги чемпионов с победы над клубом из Италии
23.11.2022, 23:40
Футзал
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
Безвольные немцы. Германия сенсационно проиграла Японии, ведя в счете
23.11.2022, 16:59 14
Футбол
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
ВИДЕО. С крымскотатарским флагом. Усик спел песню об освобождении Крыма
24.11.2022, 16:50 2
Бокс
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
«Оккупантам придется отступить». Российская армия не удержит левобережье
25.11.2022, 14:50 2
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности