Чемпионат мира25 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:55
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Катар – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Смотрите 25 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022
25 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:55
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В пятницу, 25 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Катара и Сенегала.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок состоится на стадионе «Ель-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.
В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.
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