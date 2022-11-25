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Чемпионат мира
25 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:55
14
0

Катар – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022

Смотрите 25 ноября в 15:00 поединок Мундиаля-2022

25 ноября 2022, 03:30 | Обновлено 25 ноября 2022, 03:55
14
0
Катар – Сенегал. Смотреть онлайн LIVE трансляцию ЧМ-2022
Getty Images/Global Images Ukraine

В пятницу, 25 ноября, состоится матч второго тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Катара и Сенегала.

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Поединок состоится на стадионе «Ель-Тумама» в Дохе. Начало матча в 15:00 по киевскому времени.

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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