В пятницу, 25 ноября, в Дохе на стадионе «Аль-Тумама» состоится матч второго тура чемпионата мира-2022 в рамках группы A, в котором сыграют Катар и Сенегал. Стартовый свисток испанского рефери Антонио Мигель Матеу Лаоса прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Катар



Отношение ко сборной хозяев чемпионата мира-2022 у большинства стран земного шара перед началом турнира сложилось достаточно скептическое из-за влияния всех посторонних факторов, которые не касаются напрямую футбола. К ним также спокойно можно добавить неизвестность для широкой публики положения дел с футболом в стране в целом. Испанский наставник Феликс Санчес во время подготовки коллектива к турниру сделал все от себя зависящее для того, чтобы мы вообще не знали о тактических наработках, которые использует его команда, попросту скрыв от посторонних глаз события заключительных товарищеских матчей против Албании (1:0) и Панамы (2:1).

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Положительный эффект от этой таинственности был ровным счетом нулевым – «бордовые» вышли на стартовый матч домашнего мундиаля, перенервничали, получили два пропущенных мяча от Эквадора (2:0), после чего ушли с поля в надежде, что уж во второй игре так точно удастся хотя бы забить гол. И если бы еще понять, за счет чего конкретно хочет достигать успеха в атаке Катар в оставшихся встречах. Продемонстрированный ранее футбол, откровенно, не впечатлил.

Лидеры команды по типу Акрама Афифа или Али Альмоэза не составили конкуренции даже далекому от надежности в обороне южноамериканскому коллективу, а уж на что рассчитывать в игре против более мобильного и физически выносливого Сенегала, так и вовсе неясно. Хорошо, что перед предстоящей игрой мы хотя бы не говорим о возможном договорном характере противостояния, так как все прекрасно увидели, что серия из пяти товарищеских матчей без поражений перед чемпионатом мира в исполнении катарцев на деле не стоит ровным счетом ничего.

Сенегал



Сборная Сенегала во время матча против Нидерландов дала хороший бой представителю европейского субконтинента, но также проиграла со счетом 0:2. Вот только ровным счетом ничего общего данный результат не имеет с игрой с участием будущих соперников коллектива Алиу Сиссе, если ставить эти матчи в прямое сравнение. Тут и фактор уровня оппонентов сказывается, да и сам футбол в исполнении африканской сборной был совершенно иного уровня. И это мы еще не упоминаем кадровую обойму сенегальской сборной, которая пестрит представителями не просто европейских чемпионатов, а лучших лиг и команд этой части света.

Очевидно, что, как и всем представителям Африки, «львам Теранги» не хватает стабильности на всем игровом отрезке, что лишь подтвердили голы в последние 15 минут от нидерландцев несколькими днями ранее. Однако, как и большинство представителей континента, Сенегал спокойно может сделать акцент на внушительных физических способностях своих футболистов и вряд ли прогадает в игре против соперников, которые не продемонстрировали подобного в первом матче. Да и на ментальном уровне гости предстоящей игры явно чувствуют себя более уверенно, так как у них будет впереди еще матч против Эквадора, благодаря победе в котором можно будет рассчитывать и на выход в плей-офф.

Ориентировочные составы



Катар: Аль-Шееб – Ахмед, Абделькарим Хассан, Сальман, Аль-Рави, Мигел – Хатим, Будьяф – Афиф, Али, Аль-Хайдос.

Сенегал: Э. Менди – Диалло, Сиссе, Кулибали, Сабали – И. Гуйе, Н. Менди, Ндиайе – И. Сарр, Диа, Диатта.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке африканская сборная окажется сильнее. Нашей ставкой будет позиция – Фора. Сенегал (-1) с коэффициентом 2.25 по линии Parimatch.

25 ноября, пятница