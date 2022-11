Эксперт по пенальти. Стал известен лучший игрок матча Мексика – Польша

Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Мексики и Польши. Игра завершилась со счетом 0:0.

Традиционно после окончания встречи был определен лучший игрок матча. Им стал вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа. На 58-й минуте игры он вытащил пенальти Роберта Левандовского.

Также отметим, что Очоа сделал два важных сейва в игре.

Отметим, что вместе с Мексикой и Польшей в группе С играют Саудовская Аравия и Аргентина, матч которых завершился сенсационной победой Саудовской Аравии.

