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Чемпионат мира
22 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:29
702
0

Никто не ожидал. Саудовская Аравия поставила интересный рекорд ЧМ

Мало кто верил в поражение Аргентины

22 ноября 2022, 19:25 | Обновлено 22 ноября 2022, 19:29
702
0
Никто не ожидал. Саудовская Аравия поставила интересный рекорд ЧМ
Twitter

Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Игра завершилась большой сенсацией – аргентинцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Мало кто ожидал такого результата. Шанс на победу Саудовской Аравии в этом матче составлял 8,7%. Их победа над сборной Аргентиной – самая неожиданная победа в истории ЧМ.

Топ-5 самых неожиданных побед на мундиалях:

  • Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, 2022 год (8,7% шанс на победу Саудовской Аравии)
  • США – Англия – 1:0, 1950 год (9,5 % шанс на победу США)
  • Испания – Швейцария – 0:1, 2010 год (10,3% шанс на победу Швейцарии)
  • Германия – Алжир – 1:2, 1982 год (13.2% шанс на победу Алжира)
  • Чехия – Гана – 0:2, 2006 год (13,9% шанс на победу сборной Ганы)
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