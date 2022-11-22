Никто не ожидал. Саудовская Аравия поставила интересный рекорд ЧМ

Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Игра завершилась большой сенсацией – аргентинцы потерпели поражение со счетом 1:2.

Мало кто ожидал такого результата. Шанс на победу Саудовской Аравии в этом матче составлял 8,7%. Их победа над сборной Аргентиной – самая неожиданная победа в истории ЧМ.

Топ-5 самых неожиданных побед на мундиалях:

Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, 2022 год (8,7% шанс на победу Саудовской Аравии)

США – Англия – 1:0, 1950 год (9,5 % шанс на победу США)

Испания – Швейцария – 0:1, 2010 год (10,3% шанс на победу Швейцарии)

Германия – Алжир – 1:2, 1982 год (13.2% шанс на победу Алжира)

Чехия – Гана – 0:2, 2006 год (13,9% шанс на победу сборной Ганы)