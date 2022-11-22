Никто не ожидал. Саудовская Аравия поставила интересный рекорд ЧМ
Мало кто верил в поражение Аргентины
Во вторник, 22 ноября, состоялся матч 1-го тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Саудовской Аравии. Игра завершилась большой сенсацией – аргентинцы потерпели поражение со счетом 1:2.
Мало кто ожидал такого результата. Шанс на победу Саудовской Аравии в этом матче составлял 8,7%. Их победа над сборной Аргентиной – самая неожиданная победа в истории ЧМ.
Топ-5 самых неожиданных побед на мундиалях:
- Аргентина – Саудовская Аравия – 1:2, 2022 год (8,7% шанс на победу Саудовской Аравии)
- США – Англия – 1:0, 1950 год (9,5 % шанс на победу США)
- Испания – Швейцария – 0:1, 2010 год (10,3% шанс на победу Швейцарии)
- Германия – Алжир – 1:2, 1982 год (13.2% шанс на победу Алжира)
- Чехия – Гана – 0:2, 2006 год (13,9% шанс на победу сборной Ганы)
🧮 - Biggest shocks in #WorldCup history— Gracenote Live (@GracenoteLive) November 22, 2022
1. ARGENTINA🇦🇷 1-2 🇸🇦SAUDI ARABIA 2022 (8.7% chance of Saudi Arabia win)
2. USA🇺🇸 1-0 🏴England 1950 (9.5%)
3. Spain🇪🇸 0-1 🇨🇭Switzerland 2010 (10.3%)
4. W Germany 1-2 🇩🇿Algeria 1982 (13.2%)
5. Czech Rep 🇨🇿0-2 🇬🇭Ghana 2006 (13.9%)
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