В первом матче группы встречались Аргентина и Саудовская Аравия. Практически все ожидали разгрома оппонентов от Месси и компании, а в результате получили громкую сенсацию – саудиты победили 2:1. Потому ставки в поединке между Мексикой и Польшей росли. Очевидно, что Аргентина в матчах с этими командами будет рвать жилы, поэтому набирать очки было уже обязательно, причем желательно три.

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Начало игры показало, что бежать отчаянно вперед никто не будет. Команды, конечно, хотели забить, но атаковали очень академически. На старте инициатива была у мексиканцев, они регулярно доходили по краям поля до штрафной поляков, но дальше шли бесхитростные навесы, которые нейтрализовывали защитники или Щесны. Лишь раз мог реально забить после такого момента Вега, но удар с лета с перспективной позиции ему явно не удался.

Игра настолько успокоилась, что смотреть стало откровенно скучно. Единственные стоящие моменты возникли, как ни странно, после ударов довольно миниатюрных мексиканцев головой. Но ни Эррера не замкнул заброс с глубины точным ударом, ни Вега, продавив Кеша, не попал в дальний угол. Эти эпизоды выглядели на фоне первого тайма достаточно яркими, хотя явно не обладали высоким xG.

Getty Images/Global Images Ukraine

Что еще стоит отметить – диаметральную демонстрацию уверенности и отсутствия таковой у Щесны. Кипер поляков будто уверенно выходил и забирал забросы, но когда приходилось работать с пусть и сильными, но примитивными ударами в себя, то чувствовалась нервозность в его действиях. Также Левандовски на поле запоминался до перерыва преимущественно фолами, которые он делал при попытке отобрать мяч.

Результат первого тайма - мексиканцы имели преимущество в технике и скорости, но игрокам не хватало футбольного интеллекта, чтобы материализовать его во что-то реальное. А поляки хоть и организованно отражались, но впереди ничего серьезного не создали.

Такой темп продержался и в первые минуты десять тайма второго. А потом стало интереснее. Поляки как-то моментально включили высокий прессинг и он сразу подействовал – Левандовски рвался к воротам Очоа и упал в борьбе с Морено. Показалось в динамике, что все там было нормально, но сначала арбитр VAR, тогда мы, а затем и главный рефери Крис Бит на повторах увидели, что мексиканец тянул Роберта за футболку в своей штрафной. Пенальти.

Конечно, его должен был бить только один игрок. Очоа начал психологические игры, придя пообщаться с Левандовски перед ударом. и добился своего – капитан «кадры» пробил будто и сильно, и точно, но Очоа вытащил мяч из левого от себя нижнего угла ворот, еще раз подтвердив тезис о том, что на мундиалях он явно выступает в разы лучше, чем на клубном уровне.

Getty Images/Global Images Ukraine

Окрыленные успехом кипера, игроки Мексики тоже могли открывать счет, но выше всяких похвал сыграл Щесны. Вега спиной подправлял дальний удар, однако Щесны реагировал и отвел угрозу.

И, по-видимому, всем стало ясно, что забитых голов в матче не будет. Всем, конечно, кто не был на поле – футболисты еще пробовали что-то сделать, но на поле снова появился рисунок игры первого тайма с его академичностью, забегание по флангам мексиканцев и выносами поляков. Поэтому стало очевидным – будет 0:0. В конце поляки пробовали забить издалека, но даже не попадали в створ

Интересный факт, демонстрирующий зрелищность первого тайма – к нему арбитр добавил две (!) минуты. Ко второму было добавлено семь, что для этого чемпионата является обычным показателем, но ничего за это время не произошло.

Обе команды получили по одному очку и делят второе-третье место в группе. Во втором туре против злых аргентинцев будут играть мексиканцы, а Польша – против неожиданного лидера группы.

Чемпионат мира по футболу 2022 года. 1 тур. Группа С.

Мексика - Польша - 0:0.

Санчес, 29, Морено, 56 - Франковски, 76.

На 58 минуте Левандовски (Польша) не забил пенальти (вратарь).

Мексика: Очоа - Альварес, Вега (Антунья, 84), Гальярдо, Эррера (Родригес, 71), Лосано, Мартін (Хименес, 71), Монтес, Морено, Санчес, Чавес.

Польша: Щесны - Берешински, Глик, Залевски (Белик, 46), Зелински (Милик, 87), Камински, Кеш, Кивиор, Криховьяк, Левандовски, С. Шимански (Франковски, 72).

Арбитр: Крис Бит (Австралия).

«Стадіон 974» (Доха, Катар).

МЕКСИКА - ПОЛЬША. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА