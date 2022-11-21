Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Мексики и Польши. Поединок группы С состоится в Дохе (Катар) на поле «Стадиона 974», начало – в 18:00 по Киеву.

Кроме этих команд, в группе это еще есть сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Соответственно, они считаются фаворитом и аутсайдером группы, а мексиканцы и поляки – командами, разыгрывающими второе место. В отборе к ЧМ Мексика по дополнительным показателям уступила первое место Канаде, но все же вышла на мундиаль напрямую. Поляки, тоже заняв второе место в квалификации, были вынуждены играть в раунде плей-офф. Правда, вместо двух матчей сыграли только один – одну недострану выбросили из турнира, где соревнуются представители цивилизованных государств, поэтому Левандовски и компания оформляли путевку в Катар в матче против Швеции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Мексика – Польша в украинской версии сайта.