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Чемпионат мира
21 ноября 2022, 19:43 |
286
0

Мексика – Польша. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 1 тура группового этапа чемпионата мира

21 ноября 2022, 19:43 |
286
0
Мексика – Польша. Текстовая трансляция матча
Getty Images/Global Images Ukraine
21 ноября в 19:35 Сергей Рипьюк Сергей Рипьюк

Во вторник, 22 ноября, состоится матч 1 тура группового этапа чемпионата мира 2022 года, в котором будут играть национальные сборные Мексики и Польши. Поединок группы С состоится в Дохе (Катар) на поле «Стадиона 974», начало – в 18:00 по Киеву.

Кроме этих команд, в группе это еще есть сборные Аргентины и Саудовской Аравии. Соответственно, они считаются фаворитом и аутсайдером группы, а мексиканцы и поляки – командами, разыгрывающими второе место. В отборе к ЧМ Мексика по дополнительным показателям уступила первое место Канаде, но все же вышла на мундиаль напрямую. Поляки, тоже заняв второе место в квалификации, были вынуждены играть в раунде плей-офф. Правда, вместо двух матчей сыграли только один – одну недострану выбросили из турнира, где соревнуются представители цивилизованных государств, поэтому Левандовски и компания оформляли путевку в Катар в матче против Швеции.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка Мексика – Польша в украинской версии сайта.

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Сергей Рипьюк
Сергей Рипьюк Sport.ua
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