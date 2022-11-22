Чемпионат мира22 ноября 2022, 20:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:56
1824
1
Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча
Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре
22 ноября 2022, 20:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:56
1824
1
Во вторник, 22 ноября, проходит матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором выясняют отношения сборные Мексики и Польши.
Чемпионат мира. Группа С. 1-й тур
Мексика – Польша – 0:0
- Следите за ЧМ-2022 в режиме Live в нашем Telegram-канале
Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 29
Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси
Футбол | 22 ноября 2022, 15:35 9
Виктор Орбан посягнул на территориальную целостность Украины
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Другие виды | 21.11.2022, 18:59
Футбол | 22.11.2022, 16:58
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Нет лидера Мексики и Вулз Рауля Хименеса
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
20.11.2022, 21:05 5
21.11.2022, 18:33
21.11.2022, 07:21 7
22.11.2022, 15:30 11
20.11.2022, 20:23 4
20.11.2022, 21:42 11
21.11.2022, 11:53 2
20.11.2022, 22:05 2