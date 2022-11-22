Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча
Чемпионат мира
Мексика
22.11.2022, FT 0 : 0
Польша
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
22 ноября 2022, 20:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:56
1824
1

Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча

Смотрите лучшие моменты матча чемпионата мира в Катаре

22 ноября 2022, 20:36 | Обновлено 22 ноября 2022, 20:56
1824
1
Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 22 ноября, проходит матч 1-го тура групповой стадии чемпионата мира 2022, в котором выясняют отношения сборные Мексики и Польши.

Чемпионат мира. Группа С. 1-й тур

Мексика – Польша – 0:0

Мексика – Польша – 0:0. Без забитых голов. Видеообзор матча

По теме:
ВИДЕО. Как Левандовски не забил пенальти за Польшу в ворота Мексики
Франция – Австралия. Стали известны стартовые составы на игру
ФОТО. С миром: Мексика и Польша взяли старт на ЧМ-2022
ЧМ-2022 по футболу видео голов и обзор сборная Мексики по футболу сборная Польши по футболу Мексика - Польша Роберт Левандовски пенальти
Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Футбол | 22 ноября 2022, 11:00 29
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина
Почему ЧМ-2022 выиграет Аргентина

Обозреватель Sport.ua уверен, что дело не только в Месси

Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Футбол | 22 ноября 2022, 15:35 9
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины
Очередной собиратель земель. Премьер Венгрии «забрал» часть Украины

Виктор Орбан посягнул на территориальную целостность Украины

Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Футбол | 22.11.2022, 14:08
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
Первая громкая сенсация ЧМ-2022. Аргентина уступила Саудовской Аравии
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Другие виды | 21.11.2022, 18:59
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
​​​​​​​Беленюк написал заявление о выходе из состава членов НОК
Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Футбол | 22.11.2022, 16:58
Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Боевые нули. Тунис отобрал очки у сборной Дании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Александр Чернов
Нет лидера Мексики и Вулз Рауля Хименеса 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
ФОТО. Бех-Романчук порадовала подписчиков фотографиями с пляжа
20.11.2022, 21:05 5
Другие виды
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
Первый случай в истории. Иран оставил свой след на ЧМ
21.11.2022, 18:33
Футбол
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
ФОТО. Как Эннер Валенсия с женой поддержали Украину
21.11.2022, 07:21 7
Футбол
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
УСИК: «Миллион долларов – это купить квартиру в Киеве, сделать ремонт»
22.11.2022, 15:30 11
Бокс
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
Такого еще никогда не было на ЧМ. Катар записал себя в историю
20.11.2022, 20:23 4
Футбол
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
Что-то сломалось. Украинские трансляторы показали первый матч ЧМ без табло
20.11.2022, 21:42 11
Футбол
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
ФОТО. Жена Усика в коротком платье прогулялась по пляжу в ветренную погоду
21.11.2022, 11:53 2
Бокс
Суперстарт. Сборная Украины начала с двух побед на командном ЧМ по шахматам
Суперстарт. Сборная Украины начала с двух побед на командном ЧМ по шахматам
20.11.2022, 22:05 2
Другие виды
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности