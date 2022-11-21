Во вторник, 22 ноября, в Дохе на стадионе «974» состоится матч первого тура чемпионата мира-2022 в рамках группы C, в котором сыграют Мексика и Польша. Стартовый свисток австралийского рефери Криса Бита прозвучит в 18:00 по киевскому времени.

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Мексика



Текущий созыв сборной Мексики под руководством именитого аргентинского специалиста Херардо Мартино примечателен крайне возрастной подборкой голкиперов, самому младшему из которых 35 лет. В остальном – североамериканская команда вновь подготовила ко крупному международному форуму состав из смеси опытных и подрастающих футболистов, в то время как ее лидеры по-прежнему пребывают на высоких ролях в европейских клубах. Особенно впечатляет при этом линия атаки, где у «майя» присутствуют Ирвинг Лосано из итальянского «Наполи» и Рауль Хименес из «Вулверхэмптона». Впрочем, Андрес Гуардадо из «Бетиса», Эктор Эррера из «Динамо» Хьюстон и Эктор Морено из «Монтеррея» всегда будут готовы подставить плечо более юным коллегам с высоты своей многогранной игровой карьеры.

Пропускать чемпионаты мира Мексика прекратила с 1994 года, однако до сих пор хотя бы повторить успех образца четвертьфинала домашнего мундиаля-1986 года данная сборная так и не смогла. Постоянно найдутся какие-нибудь Аргентина, Бразилия, Нидерланды, Германия или, на худой конец, топовая Болгария с Христо Стоичковым в обойме, которые прекратят шествие «трехцветных» уже на первом шаге плей-офф. Впрочем, жаловаться мексиканцам с такими результатами нет необходимости – далеко не каждой ведущей футбольной стране удавалось оставить за собой подобную серию. Однако на этот раз Аргентина будет непосредственно у «зеленых» в группе, поэтому за любую возможность набрать очки команде Мартино необходимо цепляться из последних сил. Не зря ведь она устраивала отчаянную бойню против Канады и США в отборочном раунде?

Польша



Наши западные соседи и один из ведущих партнеров с момента начала полномасштабной агрессии попали в достаточно тяжелую группу на чемпионате мира, поэтому поддержать сборную Польши было бы неплохим жестом со стороны каждого украинца. Чеслав Михневич работает с «бело-красными» лишь с конца января этого года, однако именно под его руководством коллектив сумел сделать именно тот решающий шаг, который не смогла совершить наша сборная – пробиться через плей-офф европейского отбора в финальный раунд. При этом, полякам не пришлось играть на первом этапе против страны-бензоколонки, а дуэль против Швеции для нее оказалась не такой уж и страшной.

Так или иначе, Польша завоевала путевку в Катар, что для футбола данной страны значило очень много. Горький опыт баталий на групповом этапе мундиаля-2006 в Германии был в последствии воплощен в правильные выводы спустя 12 лет, и теперь «белые орлы» едут на свой второй крупнейший международный форум кряду. В 2018 году они также не сумели преодолеть групповой этап, поэтому о наградах уровня феноменального третьего места образца 1974 года команде Михневича еще рано думать. При этом у Польши на этом турнире будет негласный цейтнот – для Войцеха Щесны, Камила Глика, Гжегожа Крыховяка, Камила Гросицки и Роберта Левандовски данный поход за Кубком мира может оказаться последним в карьере футболистов. А ведь они и составляют футбольную витрину наших соседей.

Ориентировочные составы



Мексика: Очоа – Галлардо, Морено, Монтес, Санчес – Гуардадо, Эррера, Альварес – Вега, Мартин, Лосано.

Польша: Щесны – Кивьор, Глик, Беднарек – Залевски, Шиманьски, Зьелински, Крыховяк, Берешински – Левандовски, Свидески.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящем поединке команды вряд ли определят сильнейшего. Нашей ставкой будет позиция – Польша не проиграет и ТМ 2.5 с коэффициентом 2.12 по линии Parimatch.

22 ноября, вторник