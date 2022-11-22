Во вторник, 22 ноября, состоится матч первого тура группового раунда чемпионата мира 2022, в котором встретятся национальные сборные Мексики и Польши.

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Поединок состоится на стадионе «974» в Дохе. Начало матча в 18:00 по киевскому времени.

Кто заявлен за Польшу

Вратари: Бартломей Дронговски («Специя»), Лукаш Скорупски («Болонья»), Войцех Щенсны («Ювентус»).

Защитники: Ян Беднарек («Астон Вилла»), Камиль Глик («Беневенто»), Якуб Кивиор («Специя»), Артур Енджейчик («Легия»), Матеуш Ветеска («Клермон»), Бартош Берешински («Сампдория»), Мэтти Кэш («Астон Вилла»), Роберт Гумны («Аугсбург»), Пшемислав Франковски («Ланс»), Никола Залевски («Рома»).

Полузащитники: Кристян Белик («Бирмингем»), Гжегож Крыховьяк («Аль-Шабаб»), Себастьян Шиманьски («Фейеноорд»), Петр Зелински («Наполи»), Шимон Журковски («Фиорентина»), Дамьян Шимански (АЕК), Камил Гросицки («Погонь»), Якуб Каминьски («Вольфсбург»), Михал Скурась («Лех»).

Нападающие: Роберт Левандовски («Барселона»), Аркадиуш Милик («Ювентус»), Кшиштоф Пьонтек («Салернитана»), Кароль Швидерски («Шарлотт»).

Кто заявлен за Мексику

Вратари: Гильермо Очоа («Америка»), Альфредо Талавера («Хуарес»), Родольфо Кота («Леон»).

Защитники: Хорхе Санчес («Аякс»), Кевин Альварес («Пачука»), Нестор Араухо («Америка»), Хоан Васкес («Кремонезе»), Эктор Морено («Монтеррей»), Сесар Монтес («Монтеррей»), Херардо Артеага («Генк»), Хесус Гальярдо («Монтеррей»).

Полузащитники: Андрес Гуардадо («Бетис»), Эктор Эррера («Хьюстон»), Карлос Родригес («Крус Асуль»), Эрик Гутьеррес (ПСВ), Луис Чавес («Пачука»), Эдсон Альварес («Аякс»), Орбелин Пинеда («Крус Асуль»), Луиш Ромо («Монтеррей»).

Нападающие: Алексис Вега («Гвадалахара»), Ирвинг Лосано («Наполи»), Рауль Хименес («Вулверхэмптон»), Роберто Альварадо («Крус Асуль»), Уриэль Антуна («Гвадалахара»), Энри Мартин («Америка»), Рохелио Фунес Мори («Монтеррей»).

В Украине поединок будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.